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Posted 11 марта, 10:06

Published 11 марта, 10:06

Modified 11 марта, 11:56

Updated 11 марта, 11:56

Красноярок просят не пытаться съесть подаренные на 8 Марта тюльпаны

Красноярок просят не пытаться съесть подаренные на 8 Марта тюльпаны

11 марта 2025, 10:06
Фото: prmira.ru / соцсети.
С просьбой не есть подаренные на 8 Марта букеты к краснояркам обратился Роспотребнадзор. Это опасно.

Специалисты ведомства наткнулись на тренд в социальных сетях, где девушки едят тюльпаны на видео. Кто-то говорит, что цветы «вкусные».

Видео: соцсети.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, поедание цветов может быть опасным для здоровья:

«Тюльпаны не предназначены для употребления в пищу. Соответственно, на безопасность для питания их не проверяют, как это делают с обычными продуктами. В цветах могут находиться высокие концентрации пестицидов и гербицидов, что с большой вероятностью нанесет серьёзный вред для организма».

Съедобные тюльпаны существуют, но те, что продаются в цветочных магазинах и супермаркетах, к ним не относятся — их обрабатывают всякими химикатами. В Качестве пищевой культуры в России тюльпаны не выращивают.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Цветы#Здоровье#Роспотребнадзор#8 марта#Тренды#Видео#Красноярск#Город
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