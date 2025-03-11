Красноярок просят не пытаться съесть подаренные на 8 Марта тюльпаны

Posted 11 марта, 10:06
Published 11 марта, 10:06
Modified 11 марта, 11:56
Updated 11 марта, 11:56
Специалисты ведомства наткнулись на тренд в социальных сетях, где девушки едят тюльпаны на видео. Кто-то говорит, что цветы «вкусные».
Как сообщили в Роспотребнадзоре, поедание цветов может быть опасным для здоровья:
«Тюльпаны не предназначены для употребления в пищу. Соответственно, на безопасность для питания их не проверяют, как это делают с обычными продуктами. В цветах могут находиться высокие концентрации пестицидов и гербицидов, что с большой вероятностью нанесет серьёзный вред для организма».
Съедобные тюльпаны существуют, но те, что продаются в цветочных магазинах и супермаркетах, к ним не относятся — их обрабатывают всякими химикатами. В Качестве пищевой культуры в России тюльпаны не выращивают.