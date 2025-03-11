Красноярск и Дивногорск в плюсе: завершился сбор заявок на грантовый конкурс Эн+

Ежегодно жюри выбирает проекты, направленные на улучшение социальной среды в городах, где живут и работают сотрудники компании. Так, в прошлом году финансирование получил дивногорский дендрарий, который восстанавливали жители города. Теперь это уютное место, где днем проходят уроки естествознания для школьников, а вечером здесь проводят время с семьей или друзьями.