Красноярск и Дивногорск в плюсе: завершился сбор заявок на грантовый конкурс Эн+

Posted 11 марта, 10:21
Published 11 марта, 10:21
Modified 11 марта, 10:38
Updated 11 марта, 10:38
Ежегодно жюри выбирает проекты, направленные на улучшение социальной среды в городах, где живут и работают сотрудники компании. Так, в прошлом году финансирование получил дивногорский дендрарий, который восстанавливали жители города. Теперь это уютное место, где днем проходят уроки естествознания для школьников, а вечером здесь проводят время с семьей или друзьями.
Среди заявителей — как новые инициативные группы, так и проекты от постоянных участников, таких как АНО «Талисман», КРМОО «Мир познавательной науки» и Дом детского творчества (ДДТ), который и создал проект дендрария.
В этом году членам жюри, в состав которого вошли представители власти, бизнеса и образовательных учреждений, предстоит рассмотреть заявки на запуск образовательной программы для развития инженерных навыков у школьников и студентов, создание образовательной площадки для обучения молодежи навыкам пилотирования FPV-дронов, экологическое пространство, включающее экомузей, сити-ферму и мастерскую по переработке отходов.
В категории «Досуг» — проведение спортивно-туристического фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также популяризации верховой езды и развитие конного спорта.
Полуфинал конкурса состоится 15 апреля, а финал — 30 апреля.
Победители получат гранты в размере от 3 до 5 млн рублей. Конкурс «Города со знаком плюс» уже несколько лет поддерживает социальные инициативы в регионах присутствия Эн+, способствуя развитию местных сообществ и улучшению качества жизни горожан.