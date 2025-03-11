Красноярская «Славица» требует за «Пломбир на сливках» 50 миллионов

Posted 11 марта, 02:06
Published 11 марта, 02:06
Modified 11 марта, 05:16
Updated 11 марта, 05:16
Информация о судебном разбирательстве появилась в базе арбитражного суда Москвы. Заявление «Славица» подала 24 января, оно было принято к производству.
По информации «Коммерсанта», судебные разбирательства начались из-за товарных знаков «Пломбир на сливках» и «Пломбир на сливках с шоколадной крошкой» с изображением белого медведя.
Новосибирский хладокомбинат, по информации журналистов, обратился в Палату по патентным спорам, чтобы снять охрану с этих знаков.
Как указывает издание, еще осенью 2023 года «Новосибхолод» обращался в УФАС по Марий Эл с требованием признать приобретение «Славицей» исключительных прав на товарные знаки недобросовестной конкуренцией. Антимонопольщики тогда не нашли нарушений, суд их поддержал.