Красноярская «Славица» требует за «Пломбир на сливках» 50 миллионов

Как указывает издание, еще осенью 2023 года «Новосибхолод» обращался в УФАС по Марий Эл с требованием признать приобретение «Славицей» исключительных прав на товарные знаки недобросовестной конкуренцией. Антимонопольщики тогда не нашли нарушений, суд их поддержал.