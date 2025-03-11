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Posted 11 марта, 02:06

Published 11 марта, 02:06

Modified 11 марта, 05:16

Updated 11 марта, 05:16

Красноярская «Славица» требует за «Пломбир на сливках» 50 миллионов

Красноярская «Славица» требует за «Пломбир на сливках» 50 миллионов

11 марта 2025, 02:06
Фото: 2gis.
Красноярский производитель мороженого «Славица» требует 50 миллионов рублей за нарушение прав на товарный знак. Такой иск компания подала к ОАО «Новосибирский хладокомбинат» и московскому ООО «СММД».

Информация о судебном разбирательстве появилась в базе арбитражного суда Москвы. Заявление «Славица» подала 24 января, оно было принято к производству.

По информации «Коммерсанта», судебные разбирательства начались из-за товарных знаков «Пломбир на сливках» и «Пломбир на сливках с шоколадной крошкой» с изображением белого медведя.

Новосибирский хладокомбинат, по информации журналистов, обратился в Палату по патентным спорам, чтобы снять охрану с этих знаков.

Как указывает издание, еще осенью 2023 года «Новосибхолод» обращался в УФАС по Марий Эл с требованием признать приобретение «Славицей» исключительных прав на товарные знаки недобросовестной конкуренцией. Антимонопольщики тогда не нашли нарушений, суд их поддержал.

  • Ранее мы рассказывали, что одним из самых богатых бизнесменов Красноярского края стал Вадим Сулаков — мажоритарный владелец группы компаний по продаже мороженого «Славица». Выручка его предприятий превысила 6,3 миллиарда в 2023 году, а чистыми бизнесмен заработал 477 миллионов.
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#Владислав Савончик#Бизнес#Красноярск#Арбитражный суд#Мороженое
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