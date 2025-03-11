На БоГЭС готовятся к пожароопасному сезону

Posted 11 марта, 08:00
Published 11 марта, 08:00
Modified 11 марта, 08:02
Updated 11 марта, 08:02
Для координации работы по подготовке к опасному сезону проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Во всех подразделениях и службах назначены ответственные за исполнение плана. Основная задача — предотвращение аварийных ситуаций из-за природных пожаров и стабильное электроснабжение.
Решение о начале пожароопасного сезона в лесах Красноярского края принимает правительство региона в зависимости от природно-климатических особенностей территории и сроков схода снежного покрова в лесах. Кежемский район, в котором возведена Богучанская ГЭС, покрыт лесами почти на 90%, расстояние до ближайшего крупного населенного пункта превышает 130 км, поэтому противопожарным мероприятиям уделяется особое внимание.
Смотр готовности к опасному сезону организуют до начала апреля. В частности, проверят противопожарное состояние закрепленных объектов, зданий и территорий, лесных участков. Особое внимание обратят на содержание оборудования, распределительных устройств, складов ГСМ. Персонал гидроэлектростанции должен заранее обеспечить свободный доступ к гидрантам, резервуарам, пирсам и другим источникам противопожарного водоснабжения. Проверят и состояние подъездных путей к зданиям, сооружениям, складам и лесным участкам.
С началом пожароопасного сезона сотрудники ГЭС приступят к расчистке просек воздушных линий (ВЛ) электропередачи, проходящих по лесным массивам, от молодых деревьев и кустарников, а также к опашке периметров электрических подстанций на ширину, необходимую для защиты от низовых пожаров. Летом, в период максимальных дневных температур, осмотры оборудования в помещениях релейных щитов, оборудования связи и телемеханики, автоматических систем управления технологических процессов и аккумуляторных батарей будут проводить по специальному графику. В том случае, если на территории Кежемского района введут особый противопожарный режим, во время дополнительных осмотров оборудования особое внимание уделят температурному режиму работы оборудования и работе систем охлаждения.
В течение всего пожароопасного сезона на гидроэлектростанции организуют мониторинг пожарной обстановки, включающий сбор и передачу заинтересованным структурам информации о случаях возникновения или угрозы возникновения пожаров на объектах ГЭС. Регулярные осмотры оборудования, зданий и сооружений ГЭС будут проводиться в течение всего пожароопасного периода. На ГЭС к началу сезона будут подготовлены силы и средства, которые могут быть привлечены для оперативной ликвидации возможных аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, в том числе специальной техники для выполнения работ по устройству противопожарных минерализованных полос.