На БоГЭС готовятся к пожароопасному сезону

С началом пожароопасного сезона сотрудники ГЭС приступят к расчистке просек воздушных линий (ВЛ) электропередачи, проходящих по лесным массивам, от молодых деревьев и кустарников, а также к опашке периметров электрических подстанций на ширину, необходимую для защиты от низовых пожаров. Летом, в период максимальных дневных температур, осмотры оборудования в помещениях релейных щитов, оборудования связи и телемеханики, автоматических систем управления технологических процессов и аккумуляторных батарей будут проводить по специальному графику. В том случае, если на территории Кежемского района введут особый противопожарный режим, во время дополнительных осмотров оборудования особое внимание уделят температурному режиму работы оборудования и работе систем охлаждения.