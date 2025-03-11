Охранники детской поликлиники в Минусинске не получают зарплату четвертый месяц

Posted 11 марта, 12:25
Published 11 марта, 12:25
Modified 11 марта, 12:27
Updated 11 марта, 12:27
О ситуации пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на читателей. Сообщается, что сейчас в поликлинике посменно работают 14 охранников, и последний раз они получали зарплату за ноябрь 2024 года. Некоторые сотрудники получили часть декабрьских выплат.
В среднем зарплата одного охранника в месяц составляет 28 тысяч рублей. По предварительным оценкам работников, за три месяца работодатель накопил задолженность больше миллиона рублей.
В офисе компании «Кодекс», с которой они подписывали трудовой договор услышав претензии, перестали брать трубку от сотрудников. Связь они поддерживают только со старшим смены, но и ему компания якобы не объясняет причины невыплаты зарплат.
Охранники связывают задержку зарплаты с недавними кадровыми перестановками.
«В декабре прошлого года главврача минусинской ЦРБ взяли под стражу за махинации. Ввиду того, что его арестовали, деньги охранному агентству перестали выплачивать, и нам поэтому зарплату тоже не платят. Хотя, насколько я знаю, главврача взяли под арест в январе, а с 10 января к нам заступил новый главврач. ЦРБ свою часть контракта выполняет, у них контракт до октября 2025 года заключен. И ЦРБ переводит им 974 тысячи ежемесячно, — рассказывает один из охранников детской поликлиники Павел.
Сотрудники написали несколько заявлений в полицию и прокуратуру.