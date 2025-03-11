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Posted 11 марта, 12:25

Published 11 марта, 12:25

Modified 11 марта, 12:27

Updated 11 марта, 12:27

Охранники детской поликлиники в Минусинске не получают зарплату четвертый месяц

Охранники детской поликлиники в Минусинске не получают зарплату четвертый месяц

11 марта 2025, 12:25
Фото: 2gis.ru.
В Минусинске охранники городской детской поликлиники больше трех месяцев не получают свою заработную плату.

О ситуации пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на читателей. Сообщается, что сейчас в поликлинике посменно работают 14 охранников, и последний раз они получали зарплату за ноябрь 2024 года. Некоторые сотрудники получили часть декабрьских выплат.

В среднем зарплата одного охранника в месяц составляет 28 тысяч рублей. По предварительным оценкам работников, за три месяца работодатель накопил задолженность больше миллиона рублей.

В офисе компании «Кодекс», с которой они подписывали трудовой договор услышав претензии, перестали брать трубку от сотрудников. Связь они поддерживают только со старшим смены, но и ему компания якобы не объясняет причины невыплаты зарплат.

Охранники связывают задержку зарплаты с недавними кадровыми перестановками.

«В декабре прошлого года главврача минусинской ЦРБ взяли под стражу за махинации. Ввиду того, что его арестовали, деньги охранному агентству перестали выплачивать, и нам поэтому зарплату тоже не платят. Хотя, насколько я знаю, главврача взяли под арест в январе, а с 10 января к нам заступил новый главврач. ЦРБ свою часть контракта выполняет, у них контракт до октября 2025 года заключен. И ЦРБ переводит им 974 тысячи ежемесячно, — рассказывает один из охранников детской поликлиники Павел.

Сотрудники написали несколько заявлений в полицию и прокуратуру.

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#София Штейнберг#Минусинск
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