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Posted 11 марта, 07:23

Published 11 марта, 07:23

Modified 11 марта, 11:58

Updated 11 марта, 11:58

От крупнейшей атаки беспилотниками пострадали 20 человек, двое погибло: что известно

От крупнейшей атаки беспилотниками пострадали 20 человек, двое погибло: что известно

11 марта 2025, 07:23
Фото: Воробьёв LIVE.
ВСУ атаковали регионы России более 300 беспилотниками в ночь на 11 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. Рассказываем о последствиях.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Видном пострадали шесть человек, включая 4-летнего ребенка. В Домодедове погиб один человек, еще трое пострадали. В Раменском за медицинской помощью обратились пятеро человек.

Житель Владимира получил ранение на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области в результате падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Вертолетом санавиации раненого транспортировали в Липецкую областную больницу.

По данным Mash, число пострадавших после атаки беспилотников в подмосковных Видном, Раменском и Домодедово выросло до 20 человек. Состояние одного из них расценивается как тяжелое. Среди раненых есть трое детей.

Как сообщает Shot, число погибших возросло до двух. Ещё одной жертвой стал 50-летний мужчина, который скончался в больнице Видного.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» в связи с атакой.

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