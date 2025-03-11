От крупнейшей атаки беспилотниками пострадали 20 человек, двое погибло: что известно

Posted 11 марта, 07:23
Published 11 марта, 07:23
Modified 11 марта, 11:58
Updated 11 марта, 11:58
Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Видном пострадали шесть человек, включая 4-летнего ребенка. В Домодедове погиб один человек, еще трое пострадали. В Раменском за медицинской помощью обратились пятеро человек.
Житель Владимира получил ранение на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области в результате падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Вертолетом санавиации раненого транспортировали в Липецкую областную больницу.
По данным Mash, число пострадавших после атаки беспилотников в подмосковных Видном, Раменском и Домодедово выросло до 20 человек. Состояние одного из них расценивается как тяжелое. Среди раненых есть трое детей.
Как сообщает Shot, число погибших возросло до двух. Ещё одной жертвой стал 50-летний мужчина, который скончался в больнице Видного.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» в связи с атакой.