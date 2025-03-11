По новой развязке на Пашенном запустят автобус. Когда и какой?

Posted 11 марта, 08:23
Published 11 марта, 08:23
Modified 11 марта, 11:57
Updated 11 марта, 11:57
Как сообщили в мэрии, продлят маршрут №52. Вместо конечной остановки «ЛДК» автобусы будут завершать маршрут на остановке «Тихие зори» у разворотной площадки на Лесников, 37а.
Маршруту добавят три остановки: «Микрорайон Тихие Зори», «Платинум Арена» и «Графитная» (посадка-высадка пассажиров по требованию).
Кроме автобуса №52 сейчас Тихие Зори обслуживают ещё четыре автобусных маршрута: №30, №31, №64, №80 и электробусный маршрут №1.
Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.
Официально ввели в эксплуатацию многострадальную развязку только в конце декабря 2024 года.