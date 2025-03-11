По новой развязке на Пашенном запустят автобус. Когда и какой?

Развязку открыли утром 1 августа 2024 года, а затем ее доделывали. Дорогу открыли без разрешения. До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл мэр Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.