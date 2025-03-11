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Posted 11 марта, 08:23

Published 11 марта, 08:23

Modified 11 марта, 11:57

Updated 11 марта, 11:57

По новой развязке на Пашенном запустят автобус. Когда и какой?

По новой развязке на Пашенном запустят автобус. Когда и какой?

11 марта 2025, 08:23
Фото: 2gis.ru.
С 21 марта по многострадальной развязке на Пашенном начнет ходить общественный транспорт.

Как сообщили в мэрии, продлят маршрут №52. Вместо конечной остановки «ЛДК» автобусы будут завершать маршрут на остановке «Тихие зори» у разворотной площадки на Лесников, 37а.

Маршруту добавят три остановки: «Микрорайон Тихие Зори», «Платинум Арена» и «Графитная» (посадка-высадка пассажиров по требованию).

Фото: t.me/deptrans_krasnoyarsk

Кроме автобуса №52 сейчас Тихие Зори обслуживают ещё четыре автобусных маршрута: №30, №31, №64, №80 и электробусный маршрут №1.

Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.

Развязку открыли утром 1 августа 2024 года, а затем ее доделывали. Дорогу открыли без разрешения. До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл мэр Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.

Официально ввели в эксплуатацию многострадальную развязку только в конце декабря 2024 года.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Автобус#Развязка#Пашенный#Общественный транспорт#Тихие зори#Красноярск#Город
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