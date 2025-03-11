prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 09:15

Published 11 марта, 09:15

Modified 11 марта, 09:17

Updated 11 марта, 09:17

«Победа» распродает билеты из Красноярска в Москву за 5 тысяч, в Казань — за 8 тысяч

«Победа» распродает билеты из Красноярска в Москву за 5 тысяч, в Казань — за 8 тысяч

11 марта 2025, 09:15
Фото: 1MI.
Авиакомпания «Победа» открыла распродажу на билеты из Красноярска в Москву, Казань и другие города.

Получить скидку на билеты можно по промокоду — он есть на сайте авиакомпании. В марте из Красноярска в Москву можно улететь за 5 355 рублей, в апреле — за 8 925 рублей.

Фото: ticket.flypobeda.ru

До Казани есть билеты в марте за 8 755 рублей.

Фото: ticket.flypobeda.ru

Билеты на конец весны и лето будут дороже.

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Казань можно приобрести от NordStar — за 19 725 рублей, от «Аэрофлота» за 12 314 рублей.

Билет на рейс Красноярск–Москва от «Аэрофлота» стоит 8 677 рублей, билет от Utair можно купить за 7 961 рубль.

Читайте также:
Из Красноярска запустят прямые рейсы в Самарканд. Когда и что по ценам?Куда летали красноярцы в феврале? Топ-10 популярных направленийИз Красноярска в Армению запустят прямые авиарейсы. Что по ценам?
#София Штейнберг#Люди#Общество#Авиарейсы#Авиабилеты#Распродажа билетов#Авиакомпания#Путешествия#Красноярск#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика