«Победа» распродает билеты из Красноярска в Москву за 5 тысяч, в Казань — за 8 тысяч

Posted 11 марта, 09:15
Published 11 марта, 09:15
Modified 11 марта, 09:17
Updated 11 марта, 09:17
Получить скидку на билеты можно по промокоду — он есть на сайте авиакомпании. В марте из Красноярска в Москву можно улететь за 5 355 рублей, в апреле — за 8 925 рублей.
До Казани есть билеты в марте за 8 755 рублей.
Билеты на конец весны и лето будут дороже.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Казань можно приобрести от NordStar — за 19 725 рублей, от «Аэрофлота» за 12 314 рублей.
Билет на рейс Красноярск–Москва от «Аэрофлота» стоит 8 677 рублей, билет от Utair можно купить за 7 961 рубль.