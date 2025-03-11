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Posted 11 марта, 07:39

Published 11 марта, 07:39

Modified 11 марта, 07:41

Updated 11 марта, 07:41

Самолеты из Красноярска не смогли приземлиться в Москве из-за атаки беспилотников

Самолеты из Красноярска не смогли приземлиться в Москве из-за атаки беспилотников

11 марта 2025, 07:39
Фото: 1MI.
Вылетевшие из Красноярска самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Москвы из-за массовой атаки беспилотников.

ВСУ атаковали регионы России более 300 беспилотниками в ночь на 11 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. Тут подробнее о последствиях.

На сайте аэропорта Шереметьево сообщается, что красноярский рейс DP 5548 перенаправили в Пермь, а красноярские рейсы DP 6548 и SU 1233 — в Уфу.

Фото: svo.aero

Аэропорт Внуково сообщает, что самолет из Красноярска — ЮТ 527 — перенаправили в Уфу. Он уже приземлился.

Фото: flightradar24.com

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов из-за временных ограничений на прилет и вылет самолетов:

«Задерживается на вылет ряд рейсов из Шереметьево, а также из других пунктов отправления в Москву. Несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар.
Выполнение данных рейсов в пункт назначения будет осуществляться после открытия аэропорта Шереметьево на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении авиакомпании.

Судя по онлайн-табло красноярского аэропорта, сейчас все рейсы в Москву вылетают по расписанию.

Росавиация уже сняла ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево» и аэропортов Нижнего Новгорода и Ярославля.

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