Самолеты из Красноярска не смогли приземлиться в Москве из-за атаки беспилотников

Posted 11 марта, 07:39
Published 11 марта, 07:39
Modified 11 марта, 07:41
Updated 11 марта, 07:41
ВСУ атаковали регионы России более 300 беспилотниками в ночь на 11 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. Тут подробнее о последствиях.
На сайте аэропорта Шереметьево сообщается, что красноярский рейс DP 5548 перенаправили в Пермь, а красноярские рейсы DP 6548 и SU 1233 — в Уфу.
Аэропорт Внуково сообщает, что самолет из Красноярска — ЮТ 527 — перенаправили в Уфу. Он уже приземлился.
Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов из-за временных ограничений на прилет и вылет самолетов:
«Задерживается на вылет ряд рейсов из Шереметьево, а также из других пунктов отправления в Москву. Несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар.
Выполнение данных рейсов в пункт назначения будет осуществляться после открытия аэропорта Шереметьево на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении авиакомпании.
Судя по онлайн-табло красноярского аэропорта, сейчас все рейсы в Москву вылетают по расписанию.
Росавиация уже сняла ограничения на работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево» и аэропортов Нижнего Новгорода и Ярославля.