Узнали, сколько красноярцев официально запретили себе оформление кредитов

Posted 11 марта, 11:08
Published 11 марта, 11:08
Modified 11 марта, 11:10
Updated 11 марта, 11:10
1 марта 2025 года у граждан РФ появилась возможность поставить самозапрет на оформление кредитов. Подать заявление можно через портал госуслуг. После того, как вы установите запрет на выдачу кредитов, оформить заявку и получить денежные средства не удастся. Снять запрет можно также на госуслугах.
В Красноярском крае за первые десять дней работы сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты было подано 85,5 тысячи заявлений, сообщили «Проспекту Мира» в Минцифры России.
Край не вошел в десятку регионов-лидеров по числу желающих оформить самозапрет.
В целом в стране за десять дней работы сервисом воспользовались 5 миллионов человек. Больше заявителей было в следующих регионах: