prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 11:08

Published 11 марта, 11:08

Modified 11 марта, 11:10

Updated 11 марта, 11:10

Узнали, сколько красноярцев официально запретили себе оформление кредитов

Узнали, сколько красноярцев официально запретили себе оформление кредитов

11 марта 2025, 11:08
Фото: 1MI.
Узнали, сколько красноярцев официально запретили себе оформление кредитов с 1 марта 2025 года.

1 марта 2025 года у граждан РФ появилась возможность поставить самозапрет на оформление кредитов. Подать заявление можно через портал госуслуг. После того, как вы установите запрет на выдачу кредитов, оформить заявку и получить денежные средства не удастся. Снять запрет можно также на госуслугах.

В Красноярском крае за первые десять дней работы сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты было подано 85,5 тысячи заявлений, сообщили «Проспекту Мира» в Минцифры России.

Край не вошел в десятку регионов-лидеров по числу желающих оформить самозапрет.

В целом в стране за десять дней работы сервисом воспользовались 5 миллионов человек. Больше заявителей было в следующих регионах:

  • Москва — 951 тысяча;
  • Санкт-Петербург — 388 тысяч;
  • Московская область — 307 тысяч;
  • Краснодарский край — 185 тысяч;
  • Свердловская область — 160 тысяч;
  • Башкортостан — 146 тысяч;
  • Татарстан — 135 тысяч;
  • Новосибирская область — 123 тысяч;
  • Ростовская область — 115 тысяч;
  • Челябинская область — 114 тысяч.
Читайте также:
Самозапрет на кредиты и счета для иноагентов: какие законы вступили в силу с 1 марта16-летний внук оформил на деда пять кредитов и потратил «на развлечения»В Красноярском крае впервые жертве телефонных мошенников вернули деньги
#София Штейнберг#Люди#Общество#Госуслуги#Статистика#Кредиты#Красноярск#Красноярский край#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика