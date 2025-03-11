Узнали, сколько красноярцев официально запретили себе оформление кредитов

1 марта 2025 года у граждан РФ появилась возможность поставить самозапрет на оформление кредитов. Подать заявление можно через портал госуслуг. После того, как вы установите запрет на выдачу кредитов, оформить заявку и получить денежные средства не удастся. Снять запрет можно также на госуслугах.