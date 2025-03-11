В Ергаках сноубордисты ушли кататься и потерялись на сутки

Posted 11 марта, 05:03
Published 11 марта, 05:03
Modified 11 марта, 05:12
Updated 11 марта, 05:12
В туристических чатах стали появляться сообщения, что 9 марта двое мужчин ушли кататься, оставив машину у подножия горы. 10 марта туристы не вышли на работу, а их машина все еще стаяла на месте, пишет «КП»-Красноярск.
Никто из них не выходил на связь. К поискам подключились сотрудники МЧС.
Как сообщили в ведомстве, вечером 10 марта заблудившееся мужчины вышли к базе отдыха. Медицинская помощь им не потребовалась.