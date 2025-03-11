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Posted 11 марта, 05:03

Published 11 марта, 05:03

Modified 11 марта, 05:12

Updated 11 марта, 05:12

В Ергаках сноубордисты ушли кататься и потерялись на сутки

В Ергаках сноубордисты ушли кататься и потерялись на сутки

11 марта 2025, 05:03
Фото: prmira.ru.
В природном парке Ергаки на юге Красноярского края 9 марта потерялись двое сноубордистов.

В туристических чатах стали появляться сообщения, что 9 марта двое мужчин ушли кататься, оставив машину у подножия горы. 10 марта туристы не вышли на работу, а их машина все еще стаяла на месте, пишет «КП»-Красноярск.

Никто из них не выходил на связь. К поискам подключились сотрудники МЧС.

Как сообщили в ведомстве, вечером 10 марта заблудившееся мужчины вышли к базе отдыха. Медицинская помощь им не потребовалась.

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#Владислав Савончик#МЧС#Ергаки
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