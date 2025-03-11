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Posted 11 марта, 15:56

Published 11 марта, 15:56

Modified 11 марта, 15:57

Updated 11 марта, 15:57

В МАЕР рассказали о запуске Единой платформы цифровых коммуникаций

В МАЕР рассказали о запуске Единой платформы цифровых коммуникаций

11 марта 2025, 15:56
Фото: МАЕР.
Мультимедийность, интерактивность и мгновенная передача информации стали основными трендами в современном медиабизнесе.

11 марта во время пресс-конференции в ТАСС Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР, представил уникальную для России площадку — Единую платформу цифровых коммуникаций.

Майор отметил, что совместные усилия привели к созданию первого в стране продукта, который объединяет интернет-СМИ, цифровое продвижение, уличные цифровые экраны и экраны внутри помещений в единую сеть. Эти разнообразные каналы связи позволяют значительно усиливать влияние информационных кампаний, продвигать национальные приоритеты России и транслировать государственную повестку, пишет newizv.ru.

По его словам, медиахолдинг МАЕР приобрел информационный холдинг 1MI. В его состав вошли общественно-политические региональные российские СМИ. По цитируемости эти издания входят в топ-5 в каждом из 28 регионов присутствия. К холдингу присоединилась команда из 350 журналистов. Это федеральные издания «Новые известия» и «Нефть и капитал», более 20 региональных онлайн-СМИ и почти 200 пабликов и каналов в социальных сетях. Ежемесячный охват всех СМИ составляет около 35 миллионов человек в месяц в крупнейших регионах России, от Южно-Сахалинска до Владикавказа.

В марте в Единую платформу цифровых коммуникаций МАЕР было интегрировано 4,2 тысячи цифровых рекламных экранов, расположенных по всей сети пунктов СДЭК в России. Это охватывает 84 региона и свыше 350 городов. Все новые пункты также будут подключены к адресной программе по мере их открытия.

Единая платформа цифровых коммуникаций была дополнена медиаконструкциями, установленными в различных ресторанах и кафе, включая «Бургер Кинг», «Васильчуки» и «Шоколадницу». В совокупности с сетью СДЭК это более 5,5 тысячи цифровых экранов, которые ежегодно привлекают свыше 300 миллионов посетителей и создают 950 миллионов визуальных контактов каждый месяц.

Константин Майор отметил, что в настоящее время формируется медиасреда, где каждый человек сможет получать актуальную, полезную и позитивную информацию независимо от его местоположения.

Генеральный директор медиахолдинга МАЕР подчеркнул, что компания не просто передает информацию, но и делится возможностями, эмоциями и вдохновением. Масштабы этой коммуникации с экономически активной аудиторией являются рекордными для медиарынка — свыше 55 миллионов человек ежемесячно!

Важно отметить, что 2024 год стал периодом активного расширения единой сети МАЕР в регионах.

Как сообщил управляющий партнер холдинга Константин Остриков, в 2025 году основной акцент будет сделан на развитие сети в Москве.

Главная цель компании — стать ключевым инструментом для поддержки государства, общества и бизнеса с помощью медиа и цифровых технологий.

Виктория Баркова, управляющий партнер медиахолдинга, подчеркнула, что платформа МАЕР предоставляет возможности: взаимодействовать с людьми через медиафасады, средства массовой информации и экраны внутри помещений; разрабатывать и продвигать информационные продукты; транслировать новости и рекламные сообщения в реальном времени; адаптировать контент под локальные особенности каждого региона.

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