В МАЕР рассказали о запуске Единой платформы цифровых коммуникаций

По его словам, медиахолдинг МАЕР приобрел информационный холдинг 1MI. В его состав вошли общественно-политические региональные российские СМИ. По цитируемости эти издания входят в топ-5 в каждом из 28 регионов присутствия. К холдингу присоединилась команда из 350 журналистов. Это федеральные издания «Новые известия» и «Нефть и капитал», более 20 региональных онлайн-СМИ и почти 200 пабликов и каналов в социальных сетях. Ежемесячный охват всех СМИ составляет около 35 миллионов человек в месяц в крупнейших регионах России, от Южно-Сахалинска до Владикавказа.