В МАЕР рассказали о запуске Единой платформы цифровых коммуникаций

Posted 11 марта, 15:56
Published 11 марта, 15:56
Modified 11 марта, 15:57
Updated 11 марта, 15:57
11 марта во время пресс-конференции в ТАСС Константин Майор, основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР, представил уникальную для России площадку — Единую платформу цифровых коммуникаций.
Майор отметил, что совместные усилия привели к созданию первого в стране продукта, который объединяет интернет-СМИ, цифровое продвижение, уличные цифровые экраны и экраны внутри помещений в единую сеть. Эти разнообразные каналы связи позволяют значительно усиливать влияние информационных кампаний, продвигать национальные приоритеты России и транслировать государственную повестку, пишет newizv.ru.
По его словам, медиахолдинг МАЕР приобрел информационный холдинг 1MI. В его состав вошли общественно-политические региональные российские СМИ. По цитируемости эти издания входят в топ-5 в каждом из 28 регионов присутствия. К холдингу присоединилась команда из 350 журналистов. Это федеральные издания «Новые известия» и «Нефть и капитал», более 20 региональных онлайн-СМИ и почти 200 пабликов и каналов в социальных сетях. Ежемесячный охват всех СМИ составляет около 35 миллионов человек в месяц в крупнейших регионах России, от Южно-Сахалинска до Владикавказа.
В марте в Единую платформу цифровых коммуникаций МАЕР было интегрировано 4,2 тысячи цифровых рекламных экранов, расположенных по всей сети пунктов СДЭК в России. Это охватывает 84 региона и свыше 350 городов. Все новые пункты также будут подключены к адресной программе по мере их открытия.
Единая платформа цифровых коммуникаций была дополнена медиаконструкциями, установленными в различных ресторанах и кафе, включая «Бургер Кинг», «Васильчуки» и «Шоколадницу». В совокупности с сетью СДЭК это более 5,5 тысячи цифровых экранов, которые ежегодно привлекают свыше 300 миллионов посетителей и создают 950 миллионов визуальных контактов каждый месяц.
Константин Майор отметил, что в настоящее время формируется медиасреда, где каждый человек сможет получать актуальную, полезную и позитивную информацию независимо от его местоположения.
Генеральный директор медиахолдинга МАЕР подчеркнул, что компания не просто передает информацию, но и делится возможностями, эмоциями и вдохновением. Масштабы этой коммуникации с экономически активной аудиторией являются рекордными для медиарынка — свыше 55 миллионов человек ежемесячно!
Важно отметить, что 2024 год стал периодом активного расширения единой сети МАЕР в регионах.
Как сообщил управляющий партнер холдинга Константин Остриков, в 2025 году основной акцент будет сделан на развитие сети в Москве.
Главная цель компании — стать ключевым инструментом для поддержки государства, общества и бизнеса с помощью медиа и цифровых технологий.
Виктория Баркова, управляющий партнер медиахолдинга, подчеркнула, что платформа МАЕР предоставляет возможности: взаимодействовать с людьми через медиафасады, средства массовой информации и экраны внутри помещений; разрабатывать и продвигать информационные продукты; транслировать новости и рекламные сообщения в реальном времени; адаптировать контент под локальные особенности каждого региона.