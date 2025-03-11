В Минобороны сообщили о крупнейшей атаке беспилотниками ВСУ

Posted 11 марта, 05:52
Published 11 марта, 05:52
Modified 11 марта, 07:31
Updated 11 марта, 07:31
За ночь силы противовоздушной обороны, по данным министерства, перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России. Из них:
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, атака началась на Москву и Московскую область в 4 часа утра. Известно об одном погибшем и трех раненых.
Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в подмосковном Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома
Мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил, что эта была самая массированная атака БПЛА на Москву. По его данным, было сбито 74 беспилотника, летевших на столицу.
Обновление (13:18): Воробьев сообщил, число пострадавших при атаке беспилотников на Подмосковье выросло до 14 человек.