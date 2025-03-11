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Posted 11 марта, 05:52

Published 11 марта, 05:52

Modified 11 марта, 07:31

Updated 11 марта, 07:31

В Минобороны сообщили о крупнейшей атаке беспилотниками ВСУ

В Минобороны сообщили о крупнейшей атаке беспилотниками ВСУ

11 марта 2025, 05:52
Фото: Воробьёв LIVE.
ВСУ атаковали регионы России более 300 беспилотниками в ночь на 11 марта. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

За ночь силы противовоздушной обороны, по данным министерства, перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России. Из них:

  • 91 — над Московской областью;
  • 126 — над Курской областью;
  • 38 — над Брянской области;
  • 25 — над Белгородской областью;
  • 22 — над Рязанской областью;
  • 10 — над Калужской областью;
  • 8 — над Липецкой областью;
  • 8 — над Орловской областью;
  • 6 — над Воронежской областью;
  • 3 — над Нижегородской областью.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, атака началась на Москву и Московскую область в 4 часа утра. Известно об одном погибшем и трех раненых.

Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в подмосковном Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома

Мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил, что эта была самая массированная атака БПЛА на Москву. По его данным, было сбито 74 беспилотника, летевших на столицу.

Фото: Воробьёв LIVE

Обновление (13:18): Воробьев сообщил, число пострадавших при атаке беспилотников на Подмосковье выросло до 14 человек.

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