449 участников СВО претендуют на обучение по программе «Сибирский характер»





Обучение по программе начнется с 1 сентября в Высшей школе государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. После окончания обучения участники СВО смогут трудоустроиться в органы власти, муниципальные учреждения, госкорпорации, политические партии и военно-патриотические организации. На протяжении всего периода адаптации и стажировки на рабочих местах им будет оказана поддержка со стороны наставников.



В пресс-службе правительства напомнили, что кандидаты должны соответствовать ряду критериев: наличие высшего образования, отсутствие судимости, нахождение под следствием и лишение права занимать определенные должности по решению суда. Окончательный список участников программы определит Общественный совет, который возглавляет руководитель региона, по результатам собеседований.



Подробную информацию о программе можно получить по телефонам горячей линии: 122 и 8-800-100-02-24.



Напомним, старт проекту «Сибирский характер» 23 февраля дал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Программа является дополнением к федеральному проекту «Время героев», направленному на создание квалифицированного управленческого корпуса из числа участников СВО.



Прием заявок на участие в программе «Сибирский характер» продлится до 18 апреля. Подать заявку можно на сайте сибирскийхарактер.рф.