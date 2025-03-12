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Posted 12 марта, 12:30

Published 12 марта, 12:30

Modified 12 марта, 12:32

Updated 12 марта, 12:32

449 участников СВО претендуют на обучение по программе «Сибирский характер»

449 участников СВО претендуют на обучение по программе «Сибирский характер»

12 марта 2025, 12:30
Фото: Телеграм-канал Михаила Котюкова.
В Красноярском крае 449 бойцов, участвовавших в специальной военной операции, подали заявки на участие в кадровой программе «Сибирский характер». Среди претендентов — 24 человека, награжденных орденом Мужества или другими государственными наградами. Об этом сообщили в правительстве региона.



Обучение по программе начнется с 1 сентября в Высшей школе государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. После окончания обучения участники СВО смогут трудоустроиться в органы власти, муниципальные учреждения, госкорпорации, политические партии и военно-патриотические организации. На протяжении всего периода адаптации и стажировки на рабочих местах им будет оказана поддержка со стороны наставников.

В пресс-службе правительства напомнили, что кандидаты должны соответствовать ряду критериев: наличие высшего образования, отсутствие судимости, нахождение под следствием и лишение права занимать определенные должности по решению суда. Окончательный список участников программы определит Общественный совет, который возглавляет руководитель региона, по результатам собеседований.

Подробную информацию о программе можно получить по телефонам горячей линии: 122 и 8-800-100-02-24.

Напомним, старт проекту «Сибирский характер» 23 февраля дал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Программа является дополнением к федеральному проекту «Время героев», направленному на создание квалифицированного управленческого корпуса из числа участников СВО.

Прием заявок на участие в программе «Сибирский характер» продлится до 18 апреля. Подать заявку можно на сайте сибирскийхарактер.рф.

#Люди#Красноярский край
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