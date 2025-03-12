Арт-проект из Красноярска экспонируют в Технопарке «Сколково»

Арт-проект «Производство как искусство: переизобретая соцреализм» впервые был представлен в Красноярске в 2024 году — накануне Дня энергетика в Музейном комплексе «Площадь Мира» открылась одноименная выставка. Ее экспонаты выполнены в необычной технике — энергоресайклинга. Авторы работ — известные красноярские художники. Материалами для их шедевров стали отходы электроэнергетического производства, вдохновением — посещение цехов завода «Про-Ток». Глобальная идея проекта — показать нацеленность производственных компаний на креатив и инновации, вернуть человеку труда образ творца и созидателя, как это было в традиции соцреализма.