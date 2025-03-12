Арт-проект из Красноярска экспонируют в Технопарке «Сколково»

Posted 12 марта, 08:04
Published 12 марта, 08:04
Modified 12 марта, 08:06
Updated 12 марта, 08:06
Вернисаж в самом большом в Восточной Европе научно-технологическом инновационном комплексе приурочили к 15-летию энергокомпании. До 16 марта выставка как центральное мероприятие арт-проекта работает в Атриуме Технопарка в режиме 24/7, принимая посетителей «Сколково», школьные экскурсии.
«Выставка, организованная резидентом „Сколково“ „Про-Ток“, — новый для Технопарка формат в рамках уже привычного Инновационному центру тандема производства и искусства. Мы открыты креативным коллаборациям с резидентами и деятелями искусства — планируем и дальше обогащать культурную повестку Технопарка», — прокомментировал генеральный директор Технопарка «Сколково» Роман Русанов.
Арт-проект «Производство как искусство: переизобретая соцреализм» впервые был представлен в Красноярске в 2024 году — накануне Дня энергетика в Музейном комплексе «Площадь Мира» открылась одноименная выставка. Ее экспонаты выполнены в необычной технике — энергоресайклинга. Авторы работ — известные красноярские художники. Материалами для их шедевров стали отходы электроэнергетического производства, вдохновением — посещение цехов завода «Про-Ток». Глобальная идея проекта — показать нацеленность производственных компаний на креатив и инновации, вернуть человеку труда образ творца и созидателя, как это было в традиции соцреализма.
«В современных условиях конкуренции за рынок, за персонал компаниям приходится „переизобретать“ коммуникационные и маркетинговые стратегии. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Наш арт-проект — это то, что проживает бизнес сегодня, его мысли и чувства. И художественные образы, культура — идеальный вариант заявить о них и быть понятыми», — поясняет директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова.
Завод «Про-Ток» специализируется на проектировании и производстве трансформаторных подстанций и высоковольтного оборудования по индивидуальным заказам. Среди его партнеров — крупнейшие предприятия добычи, энергетики, металлургической, химической, строительной отраслей и др. В 2020 году «Про-Ток» стал резидентом Фонда «Сколково» в кластере энергоэффективных технологий.