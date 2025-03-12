Автолюбители могут продать шины «с пробегом» без общения с покупателем

Если пользователь согласен с условиями, он может самостоятельно отвезти шины в один из пунктов выкупа или вызвать представителя партнера в удобное место встречи. Специалист проверит состояние покрышек, и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.