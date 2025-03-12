Более 8 тысяч штрафов получили красноярцы за разговоры по телефону за рулем

Posted 12 марта, 04:28
Published 12 марта, 04:28
Modified 12 марта, 04:33
Updated 12 марта, 04:33
«В течение января-февраля зафиксировано 18 таких административных нарушений, потому что работал только один комплекс. Сейчас же, только за февраль, мы 8,5 тысяч постановлений вынесли в отношении водителей, которые пользовались телефоном в момент движения», — рассказал радиостанции «Красноярск главный» начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений краевой полиции Сергей Шульц.
Штрафы начали приходить в начале февраля. За разговор по телефону за рулем придется заплатить 1500 рублей (1125 рублей с учетом скидки в 25%).
Всего на территории края установили 40 современных комплексов видеофиксации. Помимо разговора по телефону за рулем, они фиксируют превышение скорости, езду по выделенной полосе, выезд на встречку, отсутствие включенных фар, разворот и поворот в неположенных для этого местах, игнорирование дорожных знаков и разметки.
Также камеры выявляют проезд на красный, пересечение стоп-линии, выезд на перекресток во время пробок. Еще камеры отслеживают, когда автомобилист не предоставляет преимущество пешеходам, если он не пристегнут ремнем безопасности.