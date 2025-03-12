Более 8 тысяч штрафов получили красноярцы за разговоры по телефону за рулем

Всего на территории края установили 40 современных комплексов видеофиксации. Помимо разговора по телефону за рулем, они фиксируют превышение скорости, езду по выделенной полосе, выезд на встречку, отсутствие включенных фар, разворот и поворот в неположенных для этого местах, игнорирование дорожных знаков и разметки.