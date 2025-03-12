Ефимов: В Москве 4 отеля перешли на аренду «1 рубль за квадратный метр в год»

Posted 12 марта, 15:14
Published 12 марта, 15:14
Modified 12 марта, 15:14
Updated 12 марта, 15:14
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, уже четыре столичных отеля воспользовались этой возможностью и перешли на льготные условия.
Ефимов уточнил, что с момента запуска программы предприниматели подписали соглашения с городом об аренде пяти объектов недвижимости совокупной площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров. В настоящее время в четырех из этих зданий функционируют отели, а предприниматели переведены на льготную ставку. Об этом пишет mos.ru.
Для участия в программе инвесторам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение ремонтных работ в арендуемых помещениях, обеспечение номерного фонда не менее 75% общей площади здания и получение гостиничной категории «три звезды» и выше.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что по льготной ставке бизнес арендует у города 1,5 тысячи квадратных метров недвижимости, предназначенной для размещения гостей. Он отметил, что два здания расположены в районах Таганский и Замоскворечье, а еще два — в районах Преображенское и Соколиная Гора, находящихся в восточной части столицы. Еще один объект, площадь которого составляет 867,4 квадратного метра, был арендован в апреле прошлого года, и в настоящее время там идут реставрационные работы.
Стоит отметить, что в 2023 году Москва приняла рекордное число туристов — 26 миллионов человек. Развитие гостиничной отрасли является важным фактором для поддержки туризма в городе.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму Евгений Козлов рассказал, что в прошлом году средняя загрузка столичных отелей категорий «три», «четыре» и «пять звезд» составила 78%, а во время проведения крупных мероприятий этот показатель в некоторых случаях превышал 90%. Он считает, что в сочетании с льготной программой это делает сферу привлекательной для инвестиций.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал, что у туристов вызывают интерес исторический центр города, благоустроенные парки и знаковые места, такие как ВДНХ. Подробная информация о льготных программах и актуальных предложениях для бизнеса размещена на инвестиционном портале Москвы.