Ефимов: В Москве 4 отеля перешли на аренду «1 рубль за квадратный метр в год»

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что по льготной ставке бизнес арендует у города 1,5 тысячи квадратных метров недвижимости, предназначенной для размещения гостей. Он отметил, что два здания расположены в районах Таганский и Замоскворечье, а еще два — в районах Преображенское и Соколиная Гора, находящихся в восточной части столицы. Еще один объект, площадь которого составляет 867,4 квадратного метра, был арендован в апреле прошлого года, и в настоящее время там идут реставрационные работы.