«Хоккей продолжает своё восхождение»: в Норильске состоится матч со звездами спорта

Матч пройдет 14 марта во дворце спорта «Арктика». На лед выйдут звезды мирового и российского хоккея: Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный и другие. Впервые в Норильск приедут олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук и трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.