«Хоккей продолжает своё восхождение»: в Норильске состоится матч со звездами спорта

Posted 12 марта, 04:36
Published 12 марта, 04:36
Modified 12 марта, 04:38
Updated 12 марта, 04:38
Матч пройдет 14 марта во дворце спорта «Арктика». На лед выйдут звезды мирового и российского хоккея: Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный и другие. Впервые в Норильск приедут олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук и трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
«Норильск — город, о котором я много слышал от легенд хоккея, а теперь с радостью приезжаю сюда впервые. Знаю, что это город трудовой доблести и больших хоккейных традиций. Благотворительный матч, в котором буду принимать участие — важное событие, оно объединяет разные поколения звезд и дарит настоящий праздник для всех любителей хоккея», — рассказал Ковальчук.
Благотворительные матчи с звездами хоккея проводятся в Норильске с 2017 года. Визиты «легенд» становятся важной частью развития хоккейной культуры в регионе.
«Такие события не просто объединяют поколения, но и вдохновляют молодых спортсменов, показывая, что хоккей — это не только спорт, но и настоящая страсть, которая живет в сердцах болельщиков и игроков.
Норильск — это особое место для нас. Здесь, в условиях Крайнего Севера, хоккей становится не просто игрой, а настоящим символом стойкости, единства и любви к спорту. И мы гордимся тем, что можем быть частью этого праздника, который дарит радость и вдохновение тысячам людей», — заявил генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.
Инициатор матчей — президент «Норникеля», глава попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин, который реализует проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта.
«Это наш вклад в будущее региона, где спорт, и хоккей в частности, становятся настоящей движущей силой для развития территории и раскрытия её спортивного потенциала. Подобные инициативы „Норникеля“ вдохновляют молодежь, укрепляют хоккейную культуру и создают ту самую среду, где рождаются новые чемпионы. В том числе благодаря этим проектам российский хоккей продолжает своё восхождение к вершинам, а Норильск становится одним из символов его возрождения», — отметил Потанин.
Билеты на матч можно получить в обмен на добровольные пожертвования. Компания, по традиции, удвоит собранную сумму и направит средства на поддержку детских спортивных учреждений региона.
С 2017 года с благотворительных матчей удалось собрать 26 миллионов рублей. Эти деньги направили на покупку спортивного инвентаря, тренажеров и экипировки для воспитанников спортивных школ.