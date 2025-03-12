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Posted 12 марта, 08:59

Published 12 марта, 08:59

Modified 12 марта, 09:06

Updated 12 марта, 09:06

Из Красноярска продают билеты в Москву за 8 тысяч, в Иркутск за 4, в Турцию — за 20

Из Красноярска продают билеты в Москву за 8 тысяч, в Иркутск за 4, в Турцию — за 20

12 марта 2025, 08:59
Фото: Владимир Почекутов, t.me/kja_inform.
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла распродажу билетов из Красноярска в несколько городов.

В марте из Красноярска в Москву можно улететь за 8 510 рублей. До Иркутска есть билеты в марте за 4 097 рублей. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.

Фото: www.aeroflot.ru

Есть билеты со скидкой в города Турции. Например, в Анталью в марте за 25 601 рубль или в Стамбул в марте за 20 541 рубль.

Фото: www.aeroflot.ru

Есть скидки и на авиабилеты в другие города.

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от Utair — за 10 395 рублей.

Билет на рейс Красноярск–Иркутск от S7 стоит 9 647 рублей.

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