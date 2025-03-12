Из Красноярска продают билеты в Москву за 8 тысяч, в Иркутск за 4, в Турцию — за 20

Posted 12 марта, 08:59
Published 12 марта, 08:59
Modified 12 марта, 09:06
Updated 12 марта, 09:06
В марте из Красноярска в Москву можно улететь за 8 510 рублей. До Иркутска есть билеты в марте за 4 097 рублей. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.
Есть билеты со скидкой в города Турции. Например, в Анталью в марте за 25 601 рубль или в Стамбул в марте за 20 541 рубль.
Есть скидки и на авиабилеты в другие города.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от Utair — за 10 395 рублей.
Билет на рейс Красноярск–Иркутск от S7 стоит 9 647 рублей.