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Posted 12 марта, 06:47

Published 12 марта, 06:47

Modified 12 марта, 06:56

Updated 12 марта, 06:56

Из-за отсутствия лекарств для диабетиков в крае возбудили уголовное дело о халатности

Из-за отсутствия лекарств для диабетиков в крае возбудили уголовное дело о халатности

12 марта 2025, 06:47
Фото: unsplash.com.
В Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности при обеспечении жителей лекарствами.

25 февраля «ПМ» обратил внимание на жалобы жителей, больных диабетом, и их родственников — они не могут получить льготные лекарства и другие необходимые им медицинские товары. Как рассказали «ПМ» красноярки, им не выдают тест полоски для определения глюкозы крови, расходники для инсулиновых помп, препараты. Рецепты выписывают вовремя, но в аптеке их нет, и рецепты уходят на отсроченное обслуживание.

В минздраве края спустя несколько дней заявили, что все медикаменты закуплены вовремя, как для детей, так и для взрослых, и « имеются на уполномоченном складе и в аптечной сети в достаточном количестве».

Однако и после этих заявлений жалобы продолжили появляться. Люди обвиняли министерство во лжи.

После нашей публикации и публикаций других изданий СК Красноярского края возбудил уголовное дело по факту халатности при обеспечении граждан жизненно необходимыми лекарственными препаратами (часть 1 статья 293 УК РФ). Речь идет об обеспечении жителей с сахарным диабетом и муковисцидозом.

По предварительной версии следствия, в период до 25 февраля 2025 года «неустановленные должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение на территории края», ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. Они не определили потребности и объем лекарств на 2025 год.

В результате закупки препаратов проведены в «ненадлежащем объеме» — это и привело к тому, что пациенты оказались не обеспечены лекарствами.

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