Из-за отсутствия лекарств для диабетиков в крае возбудили уголовное дело о халатности

25 февраля «ПМ» обратил внимание на жалобы жителей, больных диабетом, и их родственников — они не могут получить льготные лекарства и другие необходимые им медицинские товары. Как рассказали «ПМ» красноярки, им не выдают тест полоски для определения глюкозы крови, расходники для инсулиновых помп, препараты. Рецепты выписывают вовремя, но в аптеке их нет, и рецепты уходят на отсроченное обслуживание.