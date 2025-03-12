Из-за отсутствия лекарств для диабетиков в крае возбудили уголовное дело о халатности

Posted 12 марта, 06:47
Published 12 марта, 06:47
Modified 12 марта, 06:56
Updated 12 марта, 06:56
25 февраля «ПМ» обратил внимание на жалобы жителей, больных диабетом, и их родственников — они не могут получить льготные лекарства и другие необходимые им медицинские товары. Как рассказали «ПМ» красноярки, им не выдают тест полоски для определения глюкозы крови, расходники для инсулиновых помп, препараты. Рецепты выписывают вовремя, но в аптеке их нет, и рецепты уходят на отсроченное обслуживание.
В минздраве края спустя несколько дней заявили, что все медикаменты закуплены вовремя, как для детей, так и для взрослых, и « имеются на уполномоченном складе и в аптечной сети в достаточном количестве».
Однако и после этих заявлений жалобы продолжили появляться. Люди обвиняли министерство во лжи.
После нашей публикации и публикаций других изданий СК Красноярского края возбудил уголовное дело по факту халатности при обеспечении граждан жизненно необходимыми лекарственными препаратами (часть 1 статья 293 УК РФ). Речь идет об обеспечении жителей с сахарным диабетом и муковисцидозом.
По предварительной версии следствия, в период до 25 февраля 2025 года «неустановленные должностные лица, ответственные за лекарственное обеспечение на территории края», ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. Они не определили потребности и объем лекарств на 2025 год.
В результате закупки препаратов проведены в «ненадлежащем объеме» — это и привело к тому, что пациенты оказались не обеспечены лекарствами.