Кошки умеют мстить? Собаки умеют стыдиться? А как их дрессировать? Ответ зоопсихолога

Posted 12 марта, 10:56
Published 12 марта, 10:56
Modified 12 марта, 10:58
Updated 12 марта, 10:58
«ПМ» поговорил с зоопсихологом и задал вопросы о поведении любимых питомцев. Как вы думаете, кошки умеют мстить? А знаете ли, как правильно дрессировать любимцев? Отвечаем на эти и другие вопросы.
Зоопсихолог отметила, что воспитание кошек «не является столь острой необходимостью», как воспитание собак.
«Кошки обычно не выходят на улицу и редко сопровождают владельцев в поездках. Однако воспитанная кошка делает совместную жизнь с ней гораздо более комфортной».
Месть — это сложный психический процесс, на который кошки не способны, говорит Табунщикова.
«В отличие от людей, которые могут осознанно причинять вред в ответ на обиду, кошки руководствуются более простыми поведенческими механизмами. Часто владельцы ошибочно воспринимают некоторые действия питомца как акт мести, но в действительности это обусловлено естественными реакциями животного на раздражители».
Тут зоопсихолог нас поправила и сказала, что с научной точки зрения правильнее говорить не о любви, а о привязанности. Она сказала, что собаки правда демонстрируют более выраженную привязанность к владельцам по сравнению с кошками.
«Это объясняется двумя основными факторами. Во-первых, собаки живут значительно дольше бок о бок с человеком эволюционно гораздо больше, чем кошки. Во-вторых, собаки являются социальными животными, живущими в группах, где привязанность играет важную роль. Кошки же, хотя и могут взаимодействовать с сородичами, не формируют таких устойчивых социальных связей, как собаки».
Оптимальная продолжительность и частота игр зависят от возраста, темперамента и уровня активности кошки. Например, если в доме есть несколько питомцев, они могут развлекать друг друга — потребность в играх с хозяином снизится.
«Для среднестатистической домашней взрослой кошки достаточно двух игровых сессий по 10-15 минут в день», — уточнила Табунщикова.
По словам Табунщиковой, кошки, живущие в квартирах, могут испытывать нехватку стимулов — особенно если владельцы проводят много времени вне дома.
«Чтобы разнообразить их досуг, можно использовать специальные игрушки: интерактивные устройства, головоломки с кормом, мягкие игрушки, мячики, домики и туннели. Некоторые кошки любят играть с водой, для них можно предложить плавучие игрушки или кубики льда с замороженными внутри лакомствами».
Еще можно попробовать обучать кошек простым командам — это будет интересно и питомцу, и владельцу.
Для щенков познание мира через укусы — естественное поведение, уточнила зоопсихолог. Однако владельцам важно скорректировать его с раннего возраста.
«Если щенок кусает во время игры, необходимо прекратить взаимодействие, убрав игрушку и игнорируя питомца. Продолжение игры после укуса только закрепит нежелательное поведение».
Важно выбирать правильные игрушки: крупные мягкие изделия снижают вероятность случайных укусов.
«Следует избегать игр с руками, поскольку это может сбивать щенка с толку — он не сможет понять, почему сначала кусаться было можно, а затем стало запрещено».
Собаки, говорит зоопсихолог, не способны на такие сложные эмоциональные переживания, как вина или стыд.
«Когда хозяева считаю, что их питомец стыдится, на самом деле собака демонстрирует сигналы подчинения, стремясь избежать конфликта. Например, если собаку отчитывают за испорченные вещи, она может опускать голову, прижимать уши и хвост, но делает это не из чувства вины, а чтобы уменьшить агрессию со стороны владельца».
С возрастом поведение у собак может изменяться. Но, если взрослая собака неожиданно начинает вести себя иначе, чем прежде, это повод проверить ее здоровье.
«Изменения часто связаны с возрастными заболеваниями. У молодых собак бывают периоды нестабильного поведения, например, в 6-8 месяцев, когда наступает половое созревание. В это время питомец может стать менее послушным и проявлять больше самостоятельности. Такие изменения являются естественными, и владельцам следует уделять больше времени воспитанию собаки», — объяснила Табунщикова.
Главное в дрессировке — последовательность. Собака быстрее усвоит правила, если они будут постоянными, уточняет зоопсихолог.
«Использование грубых, аверсивных методов недопустимо: наказание только вызывает стресс и ухудшает контакт между животным и владельцем. Современные методы основаны на положительном подкреплении: правильные действия собаки поощряются лакомством, похвалой или игрой».
Еще важно учитывать состояние питомца во время обучения: если ему неудобно, страшно или дискомфортно, процесс обучения будет затруднен.