Космонавт из Красноярского края этой ночью отправится на МКС

Posted 12 марта, 10:24
Published 12 марта, 10:24
Modified 12 марта, 10:26
Updated 12 марта, 10:26
Песков примет участие в миссии NASA и полетит в составе корабля Crew Dragon. Пуск ракеты запланирован на 13 марта в 02:49 по Москве. Вместе с Песковым в космос отправятся два космонавта из США и один из Японии. Уроженец Назарова выступит в качестве специалиста миссии.
Роскосмос накануне старта экипажа опубликовал кадры их предполетной подготовки.
«Переместимся в США: здесь проходил заключительную часть предстартовой подготовки наш космонавт Кирилл Песков. Посмотрим, как проходили его тренировки с коллегами по экипажу — астронавтами Энн МакКлейн, Николь Эйрс, Такуя Ониши», — сообщает «Роскосмос».
Накануне старта Кирилл Песков создал телеграм-канал — он обещает делиться фото с орбиты и не только. Пока он опубликовал фото с прошлого места работы: Кирилл был пилотом гражданской авиации.
«До прихода в отряд космонавтов я был вторым пилотом на боинге 757 и 767 в авиакомпаниях „Нордвинд“ и „Икар“. Я очень любил эту работу, до сих пор с огромной теплотой её вспоминаю. В ожидании старта я хочу поделиться с Вами прекрасными видами из кабины самолета».