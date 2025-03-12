Космонавт из Красноярского края этой ночью отправится на МКС

Песков примет участие в миссии NASA и полетит в составе корабля Crew Dragon. Пуск ракеты запланирован на 13 марта в 02:49 по Москве. Вместе с Песковым в космос отправятся два космонавта из США и один из Японии. Уроженец Назарова выступит в качестве специалиста миссии.