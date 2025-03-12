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Posted 12 марта, 10:24

Published 12 марта, 10:24

Modified 12 марта, 10:26

Updated 12 марта, 10:26

Космонавт из Красноярского края этой ночью отправится на МКС

Космонавт из Красноярского края этой ночью отправится на МКС

12 марта 2025, 10:24
Фото: www.roscosmos.ru.
Космонавт из Назарово Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию уже этой ночью. Об этом рассказали в «Роскосмосе».

Песков примет участие в миссии NASA и полетит в составе корабля Crew Dragon. Пуск ракеты запланирован на 13 марта в 02:49 по Москве. Вместе с Песковым в космос отправятся два космонавта из США и один из Японии. Уроженец Назарова выступит в качестве специалиста миссии.

Роскосмос накануне старта экипажа опубликовал кадры их предполетной подготовки.

«Переместимся в США: здесь проходил заключительную часть предстартовой подготовки наш космонавт Кирилл Песков. Посмотрим, как проходили его тренировки с коллегами по экипажу — астронавтами Энн МакКлейн, Николь Эйрс, Такуя Ониши», — сообщает «Роскосмос».
Видео: www.roscosmos.ru.

Накануне старта Кирилл Песков создал телеграм-канал — он обещает делиться фото с орбиты и не только. Пока он опубликовал фото с прошлого места работы: Кирилл был пилотом гражданской авиации.

«До прихода в отряд космонавтов я был вторым пилотом на боинге 757 и 767 в авиакомпаниях „Нордвинд“ и „Икар“. Я очень любил эту работу, до сих пор с огромной теплотой её вспоминаю. В ожидании старта я хочу поделиться с Вами прекрасными видами из кабины самолета».
Фото: t.me/FL13300
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