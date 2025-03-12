Красноярка избила вибратором мужа. В полиции назвали это фейком

Posted 12 марта, 02:22
Published 12 марта, 02:22
Modified 12 марта, 04:15
Updated 12 марта, 04:15
Фотографии пострадавшего и рапорта от 10 марта появилась в нескольких телеграм-каналах.
В рапорте описывается, что женщина якобы решила оригинально сообщить мужу о беременности и сказала, что «у них будет секс втроем». Муж решил, что речь идет об их общей подруге и обрадовался. Тогда жена взяла вибратор, несколько раз ударила мужа по голове и рассекла ему бровь, причиняв «легкий вред здоровью».
Шум услышали обеспокоенные соседи и вызвали полицию. К их приезду супруги помирились, но объяснять причину конфликта пришлось.
Информация об этом случае начала появляться днем 11 марта в телеграм-каналах и пабликах. Утром 12 марта в полиции сообщили, что это фейк.