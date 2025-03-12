Красноярка избила вибратором мужа. В полиции назвали это фейком

В рапорте описывается, что женщина якобы решила оригинально сообщить мужу о беременности и сказала, что «у них будет секс втроем». Муж решил, что речь идет об их общей подруге и обрадовался. Тогда жена взяла вибратор, несколько раз ударила мужа по голове и рассекла ему бровь, причиняв «легкий вред здоровью».