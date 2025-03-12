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Posted 12 марта, 02:22

Published 12 марта, 02:22

Modified 12 марта, 04:15

Updated 12 марта, 04:15

Красноярка избила вибратором мужа. В полиции назвали это фейком

Красноярка избила вибратором мужа. В полиции назвали это фейком

12 марта 2025, 02:22
Фото: 1MI.
В Красноярске женщина избила вибратором мужа, который обрадовался предложению о «тройничке». Такая информация появилась в телеграм-каналах, однако в полиции ее назвали фейком.

Фотографии пострадавшего и рапорта от 10 марта появилась в нескольких телеграм-каналах.

В рапорте описывается, что женщина якобы решила оригинально сообщить мужу о беременности и сказала, что «у них будет секс втроем». Муж решил, что речь идет об их общей подруге и обрадовался. Тогда жена взяла вибратор, несколько раз ударила мужа по голове и рассекла ему бровь, причиняв «легкий вред здоровью».

Шум услышали обеспокоенные соседи и вызвали полицию. К их приезду супруги помирились, но объяснять причину конфликта пришлось.

Информация об этом случае начала появляться днем 11 марта в телеграм-каналах и пабликах. Утром 12 марта в полиции сообщили, что это фейк.

  • Ранее мы рассказывали, как жительница подала в суд на парня, который бросил ее после секса.
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