Красноярцам нужно зарабатывать больше 100 тысяч, чтобы получить ипотеку на однушку

Posted 12 марта, 05:59
Published 12 марта, 05:59
Modified 12 марта, 06:06
Updated 12 марта, 06:06
Подсчеты выполнили аналитики «РБК-Недвижимости».
Для подсчетов аналитики взяли данные Росстата о стоимости средней однокомнатной квартиры в 35 м² и средних зарплатах, а для определения требований к зарплате использовали ипотечный калькулятор «Дом.РФ»
Подсчеты делались для кредита по ставке 28%.За первоначальный взнос приняли 30%, срок кредитования — 15 лет.
По данным аналитиков, в Красноярске получить ипотеку на однушку могут те, кто зарабатывает от 113,4 тысячи рублей в месяц. Квартира в городе среднем стоит 4,6 миллиона, а ежемесячный ипотечный платеж за такую недвижимость составит 77 тысяч рублей.
Как отметило издание, запрашиваемая банком зарплата превышает среднюю по краю в 1,6 раза.
При этом в Красноярске получить ипотеку при первом взносе в 30% может семья, в которой оба супруга имеют средние по региону доходы. Такая же ситуация в Перми и Челябинске. Это единственные миллионники, где ежемесячный ипотечный взнос укладывается в 60% от двух среднерегиональных зарплат.