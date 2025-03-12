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Posted 12 марта, 05:59

Published 12 марта, 05:59

Modified 12 марта, 06:06

Updated 12 марта, 06:06

Красноярцам нужно зарабатывать больше 100 тысяч, чтобы получить ипотеку на однушку

Красноярцам нужно зарабатывать больше 100 тысяч, чтобы получить ипотеку на однушку

12 марта 2025, 05:59
Фото: prmira.ru.
Аналитики выяснили, какая зарплата должна быть у красноярцев, чтобы им одобрили ипотеку на однокомнатную квартиру.

Подсчеты выполнили аналитики «РБК-Недвижимости».

Для подсчетов аналитики взяли данные Росстата о стоимости средней однокомнатной квартиры в 35 м² и средних зарплатах, а для определения требований к зарплате использовали ипотечный калькулятор «Дом.РФ»

Подсчеты делались для кредита по ставке 28%.За первоначальный взнос приняли 30%, срок кредитования — 15 лет.

По данным аналитиков, в Красноярске получить ипотеку на однушку могут те, кто зарабатывает от 113,4 тысячи рублей в месяц. Квартира в городе среднем стоит 4,6 миллиона, а ежемесячный ипотечный платеж за такую недвижимость составит 77 тысяч рублей.

Как отметило издание, запрашиваемая банком зарплата превышает среднюю по краю в 1,6 раза.

При этом в Красноярске получить ипотеку при первом взносе в 30% может семья, в которой оба супруга имеют средние по региону доходы. Такая же ситуация в Перми и Челябинске. Это единственные миллионники, где ежемесячный ипотечный взнос укладывается в 60% от двух среднерегиональных зарплат.

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