Красноярцам нужно зарабатывать больше 100 тысяч, чтобы получить ипотеку на однушку

При этом в Красноярске получить ипотеку при первом взносе в 30% может семья, в которой оба супруга имеют средние по региону доходы. Такая же ситуация в Перми и Челябинске. Это единственные миллионники, где ежемесячный ипотечный взнос укладывается в 60% от двух среднерегиональных зарплат.