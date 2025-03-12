На российском сервисе упростили бронирование оздоровительных программ

Posted 12 марта, 12:04
Published 12 марта, 12:04
Modified 12 марта, 12:06
Updated 12 марта, 12:06
Санаторий можно забронировать через приложение или сайт сервиса. Для этого необходимо указать планируемые даты визита, число отдыхающих, выбрать лечебную программу и произвести оплату за весь комплекс услуг, включая проживание. Представители сервиса подчеркивают, что продолжительность лечебных и оздоровительных курсов, как правило, составляет не менее пяти-семи дней. На данный момент на сервисе доступно около сотни санаториев. Об этом пишет tass.ru.
В последние годы наблюдается рост популярности санаторно-курортного отдыха. Согласно исследованию «Яндекс Путешествий», 81% жителей крупных городов посетили санаторий или пансионат в течение последнего года. Это свидетельствует о значительной востребованности медицинских и оздоровительных поездок.
Главными целями таких поездок остаются терапия и предотвращение развития заболеваний. Краснодарский край, Москва и Московская область продолжают оставаться одними из самых востребованных направлений, что обусловлено развитой инфраструктурой, наличием специализированных учреждений и транспортной доступностью.
Аналитики отмечают, что интерес к оздоровительным программам также обусловлен меняющимися запросами потребителей. Все больше людей обращаются в санатории не только для оздоровления, но и для профилактики, восстановления сил после стрессовых ситуаций и повышения защитных сил организма.