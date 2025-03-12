На российском сервисе упростили бронирование оздоровительных программ

Санаторий можно забронировать через приложение или сайт сервиса. Для этого необходимо указать планируемые даты визита, число отдыхающих, выбрать лечебную программу и произвести оплату за весь комплекс услуг, включая проживание. Представители сервиса подчеркивают, что продолжительность лечебных и оздоровительных курсов, как правило, составляет не менее пяти-семи дней. На данный момент на сервисе доступно около сотни санаториев. Об этом пишет tass.ru.