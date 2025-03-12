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Posted 12 марта, 12:04

Published 12 марта, 12:04

Modified 12 марта, 12:06

Updated 12 марта, 12:06

На российском сервисе упростили бронирование оздоровительных программ

На российском сервисе упростили бронирование оздоровительных программ

12 марта 2025, 12:04
Фото: Изображение Midjourney.
В России стала доступна новая услуга бронирования лечебных и оздоровительных курсов в санаториях. Граждане могут выбирать место проживания и сразу же оплачивать необходимые процедуры. Опцию запустил сервис «Яндекс Путешествия».

Санаторий можно забронировать через приложение или сайт сервиса. Для этого необходимо указать планируемые даты визита, число отдыхающих, выбрать лечебную программу и произвести оплату за весь комплекс услуг, включая проживание. Представители сервиса подчеркивают, что продолжительность лечебных и оздоровительных курсов, как правило, составляет не менее пяти-семи дней. На данный момент на сервисе доступно около сотни санаториев. Об этом пишет tass.ru.

В последние годы наблюдается рост популярности санаторно-курортного отдыха. Согласно исследованию «Яндекс Путешествий», 81% жителей крупных городов посетили санаторий или пансионат в течение последнего года. Это свидетельствует о значительной востребованности медицинских и оздоровительных поездок.

Главными целями таких поездок остаются терапия и предотвращение развития заболеваний. Краснодарский край, Москва и Московская область продолжают оставаться одними из самых востребованных направлений, что обусловлено развитой инфраструктурой, наличием специализированных учреждений и транспортной доступностью.

Аналитики отмечают, что интерес к оздоровительным программам также обусловлен меняющимися запросами потребителей. Все больше людей обращаются в санатории не только для оздоровления, но и для профилактики, восстановления сил после стрессовых ситуаций и повышения защитных сил организма.

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