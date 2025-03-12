Начальник цеха театра Пушкина фиктивно устроил друга на работу и похитил 2 миллиона

Posted 12 марта, 11:55
Published 12 марта, 11:55
Modified 12 марта, 11:57
Updated 12 марта, 11:57
Как сообщили в прокуратуре, он обвиняется в хищении двух миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве работника. По версии следствия, начальник цеха по обслуживанию систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования и его исполняющий обязанности подговорили знакомого стать фиктивным коллегой. Ему обещали давать по 5 тысяч рублей в месяц.
После заключения трудового договора до мая 2024 года мужчины составляли табели учета рабочего времени. Обязанности фиктивного они выполняли самостоятельно.
Причиненный театру ущерб оценивается в 2 миллиона рублей.
Прокуратура утвердила исполняющему обязанности начальника цеха обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.
В отношении сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство.