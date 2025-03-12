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Posted 12 марта, 11:55

Published 12 марта, 11:55

Modified 12 марта, 11:57

Updated 12 марта, 11:57

Начальник цеха театра Пушкина фиктивно устроил друга на работу и похитил 2 миллиона

Начальник цеха театра Пушкина фиктивно устроил друга на работу и похитил 2 миллиона

12 марта 2025, 11:55
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске будут судить 40-летнего исполняющего обязанности начальника цеха Красноярского драматического театра Пушкина.

Как сообщили в прокуратуре, он обвиняется в хищении двух миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве работника. По версии следствия, начальник цеха по обслуживанию систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования и его исполняющий обязанности подговорили знакомого стать фиктивным коллегой. Ему обещали давать по 5 тысяч рублей в месяц.

После заключения трудового договора до мая 2024 года мужчины составляли табели учета рабочего времени. Обязанности фиктивного они выполняли самостоятельно.

Причиненный театру ущерб оценивается в 2 миллиона рублей.

Прокуратура утвердила исполняющему обязанности начальника цеха обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.

В отношении сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Прокуратура#Мошенничество#Театр
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