Начальник цеха театра Пушкина фиктивно устроил друга на работу и похитил 2 миллиона

Как сообщили в прокуратуре, он обвиняется в хищении двух миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве работника. По версии следствия, начальник цеха по обслуживанию систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования и его исполняющий обязанности подговорили знакомого стать фиктивным коллегой. Ему обещали давать по 5 тысяч рублей в месяц.