Перевозки контейнеров на КрасЖД выросли на 10,5% в январе–феврале

За первые два месяца 2025 года на Красноярской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 38,9 тысячи контейнеров ДФЭ (TUE), что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 10,5%.

Во внутреннем сообщении отправлено 16,6 тысячи ДФЭ (+20% к январю-февралю 2024 года), в экспортном — 22,3 тысячи ДФЭ (+4,5%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 9% и составило 24,2 тысячи ДФЭ (перевезено 394,8 тысячи тонн грузов). Отмечен рост перевозок в контейнерах: лесных грузов — 14,1 тысячи ДФЭ (+3,5% к уровню января-февраля прошлого года);

цветных металлов — 5,7 тысячи ДФЭ (+23%);

химикатов и соды — 1,1 тыс. ДФЭ (+22%).

остальных и сборных грузов — 611 ДФЭ (рост в 2,2 раза);

строительных грузов — 550 ДФЭ (рост в 1,6 раза);

остальных продовольственных товаров — 546 ДФЭ (рост в 3 раза). В также контейнерах перевозились машины и двигатели, промышленные товары, метизы, бумага, жмыхи, металлоконструкции и комплектующие к автомобилям.