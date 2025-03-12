Перевозки контейнеров на КрасЖД выросли на 10,5% в январе–феврале

Posted 12 марта, 05:49
Published 12 марта, 05:49
Modified 12 марта, 05:52
Updated 12 марта, 05:52
Во внутреннем сообщении отправлено 16,6 тысячи ДФЭ (+20% к январю-февралю 2024 года), в экспортном — 22,3 тысячи ДФЭ (+4,5%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 9% и составило 24,2 тысячи ДФЭ (перевезено 394,8 тысячи тонн грузов).
Отмечен рост перевозок в контейнерах:
В также контейнерах перевозились машины и двигатели, промышленные товары, метизы, бумага, жмыхи, металлоконструкции и комплектующие к автомобилям.