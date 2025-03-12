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Posted 12 марта, 05:49

Published 12 марта, 05:49

Modified 12 марта, 05:52

Updated 12 марта, 05:52

Перевозки контейнеров на КрасЖД выросли на 10,5% в январе–феврале

Перевозки контейнеров на КрасЖД выросли на 10,5% в январе–феврале

12 марта 2025, 05:49
Фото: КрасЖД.
За первые два месяца 2025 года на Красноярской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 38,9 тысячи контейнеров ДФЭ (TUE), что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 10,5%.

Во внутреннем сообщении отправлено 16,6 тысячи ДФЭ (+20% к январю-февралю 2024 года), в экспортном — 22,3 тысячи ДФЭ (+4,5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 9% и составило 24,2 тысячи ДФЭ (перевезено 394,8 тысячи тонн грузов).

Отмечен рост перевозок в контейнерах:

  • лесных грузов — 14,1 тысячи ДФЭ (+3,5% к уровню января-февраля прошлого года);
  • цветных металлов — 5,7 тысячи ДФЭ (+23%);
  • химикатов и соды — 1,1 тыс. ДФЭ (+22%).
  • остальных и сборных грузов — 611 ДФЭ (рост в 2,2 раза);
  • строительных грузов — 550 ДФЭ (рост в 1,6 раза);
  • остальных продовольственных товаров — 546 ДФЭ (рост в 3 раза).

В также контейнерах перевозились машины и двигатели, промышленные товары, метизы, бумага, жмыхи, металлоконструкции и комплектующие к автомобилям.

#Владислав Савончик
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