Спецназ устроил жесткое задержание посреди дороги в Красноярске. Что нашли?

Posted 12 марта, 01:36
Published 12 марта, 01:36
Modified 12 марта, 01:38
Updated 12 марта, 01:38
Все произошло в пятницу, 7 марта. На кадрах, которые публикует «ЧП Красноярск», видно, что на перекрестке проезд внедорожнику заблокировал микроавтобус. Спецназ выбил стекла, вытащил и скрутил водителя и пассажира. Обоих увезли в наручниках.
Как сообщили в МВД «Проспекту Мира», к ним поступила информация, что в одном из передвигающихся по городу автомобилей могут находиться люди, которые распространяют наркотики.
Во время задержания у одного из мужчин обнаружили вещество, похожее на наркотики, травматический пистолет, переделанный в боевое оружие, и боеприпасы к нему.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — это растительные наркотики. Проводится проверка.
Также полиция возбудила уголовное дело за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия (статья 223 УК РФ).