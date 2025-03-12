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Posted 12 марта, 01:36

Published 12 марта, 01:36

Modified 12 марта, 01:38

Updated 12 марта, 01:38

Спецназ устроил жесткое задержание посреди дороги в Красноярске. Что нашли?

Спецназ устроил жесткое задержание посреди дороги в Красноярске. Что нашли?

12 марта 2025, 01:36
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске спецназ Росгвардии перекрыл проезд Toyota Highlander на перекрестке Диктатуры Пролетариата и Ады Лебедовой и задержал всех, кто находился в машине.

Все произошло в пятницу, 7 марта. На кадрах, которые публикует «ЧП Красноярск», видно, что на перекрестке проезд внедорожнику заблокировал микроавтобус. Спецназ выбил стекла, вытащил и скрутил водителя и пассажира. Обоих увезли в наручниках.

Видео: ЧП Красноярск.

Как сообщили в МВД «Проспекту Мира», к ним поступила информация, что в одном из передвигающихся по городу автомобилей могут находиться люди, которые распространяют наркотики.

Во время задержания у одного из мужчин обнаружили вещество, похожее на наркотики, травматический пистолет, переделанный в боевое оружие, и боеприпасы к нему.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — это растительные наркотики. Проводится проверка.

Также полиция возбудила уголовное дело за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия (статья 223 УК РФ).

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