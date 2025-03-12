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Posted 12 марта, 03:24

Published 12 марта, 03:24

Modified 12 марта, 03:26

Updated 12 марта, 03:26

Троих жителей края оштрафовали почти на 100 тысяч за запуск беспилотников

Троих жителей края оштрафовали почти на 100 тысяч за запуск беспилотников

12 марта 2025, 03:24
Фото: 1MI.
В Красноярском крае оштрафовали троих жителей, которые запускали квадрокоптеры без разрешения. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в декабре 2024 года и январе 2025 года трое местных жителей запустили беспилотники в Красноярске и селе Богучаны с «нарушением федеральных правил использования воздушного пространства» и без разрешения «уполномоченного органа».

Владельцам квадрокоптеров назначили в общей сумме штраф на 92 тысячи рублей за нарушение «правил использования воздушного пространства» и «правил безопасности эксплуатации воздушных судов».

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