Троих жителей края оштрафовали почти на 100 тысяч за запуск беспилотников

Posted 12 марта, 03:24
Published 12 марта, 03:24
Modified 12 марта, 03:26
Updated 12 марта, 03:26
По данным ведомства, в декабре 2024 года и январе 2025 года трое местных жителей запустили беспилотники в Красноярске и селе Богучаны с «нарушением федеральных правил использования воздушного пространства» и без разрешения «уполномоченного органа».
Владельцам квадрокоптеров назначили в общей сумме штраф на 92 тысячи рублей за нарушение «правил использования воздушного пространства» и «правил безопасности эксплуатации воздушных судов».