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Posted 12 марта, 09:06

Published 12 марта, 09:06

Modified 12 марта, 09:08

Updated 12 марта, 09:08

В Красноярске хотят провести митинг против запрета митингов

В Красноярске хотят провести митинг против запрета митингов

12 марта 2025, 09:06
Фото: prmira.ru.
В Красноярске хотят провести митинг против «коронавирусного» запрета митингов, который действует еще с 2020 года. Депутат заксобрания Алексей Бойков подал уведомление в мэрию Красноярка, что в сквере Пушкина собираются провести акцию в 14:00 25 марта.

Поводом для этого стало то, что мэрия Красноярска запретила зоозащитникам общества «ДогСпас» проводить митинг против эвтаназии собак, ссылаясь на ковидные ограничения.

Указ об ограничениях был принят предыдущим губернатором Красноярского края Александром Уссом в 2020 году. С тех пор публичные акции и даже одиночные пикеты запрещают под предлогом антиковидных мер. Исключения в указе предусмотрены только для массовых мероприятий, которые организуют чиновники.

Так, в ноябре 2023-го родственники мобилизованных подали заявку на проведение митинга на Театральной площади. Но мэрия не согласовала его, сославшись на действующие в регионе антиковидные ограничения. В январе 2024 года губернатор Михаил Котюков заявил, что не собирается снимать ковидные ограничения, поскольку «еще не ушли вирусы». Хотя в мае 2023 году красноярский Роспотребнадзор предложил еще тогда врио главы региона снять эти ограничения.

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