В Красноярске хотят провести митинг против запрета митингов

Posted 12 марта, 09:06
Published 12 марта, 09:06
Modified 12 марта, 09:08
Updated 12 марта, 09:08
Указ об ограничениях был принят предыдущим губернатором Красноярского края Александром Уссом в 2020 году. С тех пор публичные акции и даже одиночные пикеты запрещают под предлогом антиковидных мер. Исключения в указе предусмотрены только для массовых мероприятий, которые организуют чиновники.
Так, в ноябре 2023-го родственники мобилизованных подали заявку на проведение митинга на Театральной площади. Но мэрия не согласовала его, сославшись на действующие в регионе антиковидные ограничения. В январе 2024 года губернатор Михаил Котюков заявил, что не собирается снимать ковидные ограничения, поскольку «еще не ушли вирусы». Хотя в мае 2023 году красноярский Роспотребнадзор предложил еще тогда врио главы региона снять эти ограничения.