В Красноярске хотят провести митинг против запрета митингов

Так, в ноябре 2023-го родственники мобилизованных подали заявку на проведение митинга на Театральной площади. Но мэрия не согласовала его, сославшись на действующие в регионе антиковидные ограничения. В январе 2024 года губернатор Михаил Котюков заявил, что не собирается снимать ковидные ограничения, поскольку «еще не ушли вирусы». Хотя в мае 2023 году красноярский Роспотребнадзор предложил еще тогда врио главы региона снять эти ограничения.