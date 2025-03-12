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Posted 12 марта, 07:37

Published 12 марта, 07:37

Modified 12 марта, 09:28

Updated 12 марта, 09:28

В Красноярске хотят снова запустить фабрику мебели премиум-класса «Мекран»

В Красноярске хотят снова запустить фабрику мебели премиум-класса «Мекран»

12 марта 2025, 07:37
Фото: www.freepik.com.
В Красноярске хотят возобновить работу мебельной фабрики «Мекран» — она работала в городе с начала 1990-х до 2017 года.

Возобновить производство хотят до конца 2025 года, сообщает DK.ru. Проектом занимается госкорпорация «ВЭБ».

Фабрику «Мекран» основал в 1992 году красноярский предприниматель Алексей Метелкин. В 2009 году Метелкин решил открыть еще и фабрику по производству мебели премиум-класса на Пограничников. Строительство оценили в 5,5 миллиарда рублей, но позже затраты выросли до 6,8 миллиард. Инвестором стал Внешэкономбанк, а 1,1 миллиарда вкладывал сам «Мекран».

Премиум-фабрику открыли в 2013 году. Через два года к компании подали иски о банкротстве. Общие требования кредиторов в итоге составили больше 12 миллиардов. Производство остановилось, в 2017-м «Мекран» обанкротился.

Сейчас, по информации источников издания, оборудование подготавливают к работе.

«Установленное на фабрике оборудование до сих пор нельзя назвать морально устаревшим. Это очень качественные, технологичные станки, при этом с минимальным износом. Поэтому если возобновление производства и потребует каких-то инвестиций, то они будут минимальными», — цитируют источник в издании.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края DK.RU сообщили, что «Мекран» включили в стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

По данным министерства, на комбинате будет действовать полный цикл производства — от переработки круглого леса до выпуска мебели.

Планируется, что фабрика будет выпускать погонаж, столярные плиты, мебельные щиты, мебель и отдельные деревянные изделия и мебельные детали по заказу сторонних клиентов.

За возобновление работы мебельной фабрики «Мекран» отвечает управляющая компания «ЛесИнвест». В «ЛесИнвест» изданию подтвердили причастность к проекту, но детали обещали сообщить позже.

По данным сервиса Спарк, в октябре 2024 «ЛесИнвест» зарегистрировал торговую марку MEKRAN.

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