В Красноярске хотят снова запустить фабрику мебели премиум-класса «Мекран»

Фабрику «Мекран» основал в 1992 году красноярский предприниматель Алексей Метелкин. В 2009 году Метелкин решил открыть еще и фабрику по производству мебели премиум-класса на Пограничников. Строительство оценили в 5,5 миллиарда рублей, но позже затраты выросли до 6,8 миллиард. Инвестором стал Внешэкономбанк, а 1,1 миллиарда вкладывал сам «Мекран».