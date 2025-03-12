В Красноярске хотят снова запустить фабрику мебели премиум-класса «Мекран»

Posted 12 марта, 07:37
Published 12 марта, 07:37
Modified 12 марта, 09:28
Updated 12 марта, 09:28
Возобновить производство хотят до конца 2025 года, сообщает DK.ru. Проектом занимается госкорпорация «ВЭБ».
Фабрику «Мекран» основал в 1992 году красноярский предприниматель Алексей Метелкин. В 2009 году Метелкин решил открыть еще и фабрику по производству мебели премиум-класса на Пограничников. Строительство оценили в 5,5 миллиарда рублей, но позже затраты выросли до 6,8 миллиард. Инвестором стал Внешэкономбанк, а 1,1 миллиарда вкладывал сам «Мекран».
Премиум-фабрику открыли в 2013 году. Через два года к компании подали иски о банкротстве. Общие требования кредиторов в итоге составили больше 12 миллиардов. Производство остановилось, в 2017-м «Мекран» обанкротился.
Сейчас, по информации источников издания, оборудование подготавливают к работе.
«Установленное на фабрике оборудование до сих пор нельзя назвать морально устаревшим. Это очень качественные, технологичные станки, при этом с минимальным износом. Поэтому если возобновление производства и потребует каких-то инвестиций, то они будут минимальными», — цитируют источник в издании.
В пресс-службе министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края DK.RU сообщили, что «Мекран» включили в стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.
По данным министерства, на комбинате будет действовать полный цикл производства — от переработки круглого леса до выпуска мебели.
Планируется, что фабрика будет выпускать погонаж, столярные плиты, мебельные щиты, мебель и отдельные деревянные изделия и мебельные детали по заказу сторонних клиентов.
За возобновление работы мебельной фабрики «Мекран» отвечает управляющая компания «ЛесИнвест». В «ЛесИнвест» изданию подтвердили причастность к проекту, но детали обещали сообщить позже.
По данным сервиса Спарк, в октябре 2024 «ЛесИнвест» зарегистрировал торговую марку MEKRAN.