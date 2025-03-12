В Красноярске хотят установить памятник умершему Бувайсару Сайтиеву

Posted 12 марта, 09:57
Published 12 марта, 09:57
Modified 12 марта, 10:05
Updated 12 марта, 10:05
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора академии вольной борьбы имени Миндиашвили Аркадия Кривошеева. Кривошеев рассказал об инициативе красноярцев установить памятник в Красноярске на острове Отдыха.
«Планируется сделать на острове сквер. Именно здесь самое место памятнику Сайтиеву. Он — почетный житель Красноярска и должен оставаться в памяти горожан», — сказал директор академии.
Бувайсар Сайтиев родился в Дагестане. После окончания средней школы он переехал в Красноярск, где сложилась одна из сильнейших в России школ вольной борьбы. С 1993 года занимался под тренерством Дмитрия Миндиашвили. Стал почетным гражданином Красноярска.
Выиграл золото на Олимпиадах в 1996, 2004 и 2008 годах. Шесть раз становился чемпионом мира и шесть раз чемпионом Европы. Позже Сайтиев был депутатом Госдумы, курировал спорт.
Сайтиев скончался в больнице 2 марта. Предварительная причина смерти — остановка сердца. 11 марта ему исполнилось бы 50 лет.