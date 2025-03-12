В Красноярске хотят установить памятник умершему Бувайсару Сайтиеву

Бувайсар Сайтиев родился в Дагестане. После окончания средней школы он переехал в Красноярск, где сложилась одна из сильнейших в России школ вольной борьбы. С 1993 года занимался под тренерством Дмитрия Миндиашвили. Стал почетным гражданином Красноярска.