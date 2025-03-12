prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта, 09:57

Published 12 марта, 09:57

Modified 12 марта, 10:05

Updated 12 марта, 10:05

В Красноярске хотят установить памятник умершему Бувайсару Сайтиеву

В Красноярске хотят установить памятник умершему Бувайсару Сайтиеву

12 марта 2025, 09:57
Фото: соцсети Бувайсар Сайтиева.
В Красноярске могут установить памятник умершему трехкратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Бувайсару Сайтиеву.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора академии вольной борьбы имени Миндиашвили Аркадия Кривошеева. Кривошеев рассказал об инициативе красноярцев установить памятник в Красноярске на острове Отдыха.

«Планируется сделать на острове сквер. Именно здесь самое место памятнику Сайтиеву. Он — почетный житель Красноярска и должен оставаться в памяти горожан», — сказал директор академии.

Бувайсар Сайтиев родился в Дагестане. После окончания средней школы он переехал в Красноярск, где сложилась одна из сильнейших в России школ вольной борьбы. С 1993 года занимался под тренерством Дмитрия Миндиашвили. Стал почетным гражданином Красноярска.

Выиграл золото на Олимпиадах в 1996, 2004 и 2008 годах. Шесть раз становился чемпионом мира и шесть раз чемпионом Европы. Позже Сайтиев был депутатом Госдумы, курировал спорт.

Сайтиев скончался в больнице 2 марта. Предварительная причина смерти — остановка сердца. 11 марта ему исполнилось бы 50 лет.

Читайте также:
Умер режиссер и сценарист Дэвид ЛинчУмер «депутат Наливкин». Он родился в Красноярском крае и прославился смешными видеоВ Красноярске умер заммэра
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Спорт#Красноярск#Памятник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика