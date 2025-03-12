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Posted 12 марта, 12:54

Published 12 марта, 12:54

Modified 12 марта, 12:56

Updated 12 марта, 12:56

В Красноярске на продажу выставили Ferrari почти за 33 миллиона рублей

В Красноярске на продажу выставили Ferrari почти за 33 миллиона рублей

12 марта 2025, 12:54
Фото: www.avito.ru/krasnoyarsk.
В Красноярске выставили на продажу гоночный автомобиль — Ferrari F8 Spider, 2021 года выпуска.

Объявление появилось на Авито Авто. Сообщается, что машина может развивать мощность 720 лошадиных сил и имеет 3,9-литровый бензиновый турбомотор, который разгоняет авто до 100 км/ч за 2,8 секунды.

«Салон автомобиля выполнен в традиционном, для суперкаров, стиле, где уделено внимание каждому элементу: от сидений с отделкой из кожи до настроек рулевого комфорта», — пишет продавец.
Фото: www.avito.ru/krasnoyarsk

Купить машину предлагают за 32 500 000 рублей. По данным сервиса Авито Авто, содержание такой машин обойдется в 184,6 тысячи рублей в год.

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