В Красноярске на продажу выставили Ferrari почти за 33 миллиона рублей

Posted 12 марта, 12:54
Published 12 марта, 12:54
Modified 12 марта, 12:56
Updated 12 марта, 12:56
Объявление появилось на Авито Авто. Сообщается, что машина может развивать мощность 720 лошадиных сил и имеет 3,9-литровый бензиновый турбомотор, который разгоняет авто до 100 км/ч за 2,8 секунды.
«Салон автомобиля выполнен в традиционном, для суперкаров, стиле, где уделено внимание каждому элементу: от сидений с отделкой из кожи до настроек рулевого комфорта», — пишет продавец.
Купить машину предлагают за 32 500 000 рублей. По данным сервиса Авито Авто, содержание такой машин обойдется в 184,6 тысячи рублей в год.