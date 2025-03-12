В Красноярске на вокзале станции «Енисей» открылся зал ожидания для маломобильных

Posted 12 марта, 07:59
Published 12 марта, 07:59
Modified 12 марта, 08:01
Updated 12 марта, 08:01
Ежедневно от «Енисея» отправляются порядка 700 пассажиров в поездки по внутригородским маршрутам, в том числе — по туристическому маршруту до Дивногорска.
Зал ожидания ЦСМ обустроен непосредственно рядом с входом в здание. В нём предусмотрены посадочные места для слабослышащих и слабовидящих граждан, путешествующих с собаками-проводниками. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках с электроприводом, установлены зарядные устройства.
Кроме того, для удобства маломобильных пассажиров зал оснащен тактильно-сенсорным справочным видеотерминалом, информационными пиктограммами, индукционной петлей (для слабослышащих) и кнопкой вызова персонала вокзального комплекса, который при необходимости окажет ситуационную помощь.
Станция «Енисей» стала первой, где появилось такое пространство, так как она расположена в шаговой доступности от Центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению и Красноярской краевой организации «Всероссийское общество слепых».
На вокзале можно получить и другие услуги Центра содействия мобильности ОАО «РЖД»: помощь при передвижении по его территории, при посадке или высадке из вагона.
До конца года КрасЖД планирует открыть специализированный зал ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на главном вокзале станции Красноярск.