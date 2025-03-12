В Красноярске на вокзале станции «Енисей» открылся зал ожидания для маломобильных

Зал ожидания ЦСМ обустроен непосредственно рядом с входом в здание. В нём предусмотрены посадочные места для слабослышащих и слабовидящих граждан, путешествующих с собаками-проводниками. Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках с электроприводом, установлены зарядные устройства.