В Красноярске тестируют новые зарядные станции для электрокаров

Всего в этом году в Красноярске установят 21 зарядную станцию. Следует отметить, что с начала реализации проекта в столице края уже работает 62 установки, еще одна — в Дивногорске. Оборудование находится под постоянным контролем специалистов, поэтому своевременный ремонт и обслуживание им гарантированы. Вместе с зарядками других проектов, существующих в городе, по итогам текущего года их станет 200.