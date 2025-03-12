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Posted 12 марта, 07:08

Published 12 марта, 07:08

Modified 12 марта, 07:10

Updated 12 марта, 07:10

В Красноярске тестируют новые зарядные станции для электрокаров

В Красноярске тестируют новые зарядные станции для электрокаров

12 марта 2025, 07:08
Фото: СГК.
«Сибирская генерирующая компания» начнет тестировать новые зарядные станции для электромобилей в рамках экологического проекта «Сибирь заряжает», который реализуется с 2023 года совместно с компанией «Россети-Сибирь».

Современное оборудование отечественного производства уже поступило к специалистам и готовится пройти тестирование. Энергетикам предстоит оценить технические и эксплуатационные характеристики электрозарядных станций.

Важными показателями станут стабильность работы оборудования, морозо- и жароустойчивость, а также количество успешных зарядных сессий. Кроме того, будет проведен анализ причин возможных сбоев и незавершенных зарядок.

Для удобства владельцев электрокаров компактные электроустановки разместят в жилых микрорайонах, как говорится — в шаговой доступности, чтобы всегда была возможность оперативно зарядить автомобиль.

«Мы обязательно проинформируем жителей города о местах, где появятся новые зарядные станции для электромобилей. Предлагаем владельцам электрокаров активно их эксплуатировать, потому что это самое эффективное оборудование. С каждым годом производители создают все более новые и современные модели. Поэтому мы решили не останавливаться на ранее выбранных сериях, а предлагать жителям города модернизированные варианты от разных производителей», — отметил руководитель программ развития СГК и проектов «Сибирь заряжает» и «Новое тепло» Игорь Загородний.
Фото: СГК

Всего в этом году в Красноярске установят 21 зарядную станцию. Следует отметить, что с начала реализации проекта в столице края уже работает 62 установки, еще одна — в Дивногорске. Оборудование находится под постоянным контролем специалистов, поэтому своевременный ремонт и обслуживание им гарантированы. Вместе с зарядками других проектов, существующих в городе, по итогам текущего года их станет 200.

СГК планомерно выполняет взятые перед жителями города обязательства по снижению нагрузки на окружающую среду. Компания проводит модернизацию своих производств и активно развивает другие экологические проекты, в числе которых — перевод частного сектора на электроотопление и закрытие малых неэффективных котельных.

#Владислав Савончик
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