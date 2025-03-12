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Posted 12 марта, 05:40

Published 12 марта, 05:40

Modified 12 марта, 06:08

Updated 12 марта, 06:08

В Красноярске возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог

В Красноярске возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог

12 марта 2025, 05:40
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Против руководителя «Доринвестстроя» Арцруна Арутюняна возбудили очередное уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве при ремонте дорог на правом берегу Красноярска. Об этом сообщили в прокуратуре и СК.

В апреле 2023 года районная администрация и компания заключили контракт на ремонт проездов к домам в Ленинском районе. Цена работ составила 10 миллионов рублей.

По версии следствия, подрядчик объявил о готовности объектов, подделал документы и предоставил администрации сертификаты о том, что асфальт проверили и он соответствует ГОСТу.

Во время прокурорской проверки были отобраны образцы асфальта и проведена экспертиза, которая опровергла результаты испытаний.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос о взыскании с подрядчика необоснованно полученных денег.

Ранее против Арутюняна возбудили уголовные дела о мошенничестве и подделке документов при строительстве дорог. Также он обвиняется в даче взятки за попытку избежать уголовного преследования. У него арестовали имущество на сумму 144 миллиона рублей.

В СМИ и телеграм-каналах называют Арцруна Арутюняна родственником советника мэра Красноярска Артура Арутюняна, которого арестовали по делу об организации схемы, связанной с превышением должностных полномочий. Однако в СК сообщили «Проспекту Мира», что они достоверно не знают, родственники ли они.

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#Владислав Савончик
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