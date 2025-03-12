В Красноярске возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог

В СМИ и телеграм-каналах называют Арцруна Арутюняна родственником советника мэра Красноярска Артура Арутюняна, которого арестовали по делу об организации схемы, связанной с превышением должностных полномочий. Однако в СК сообщили «Проспекту Мира», что они достоверно не знают, родственники ли они.