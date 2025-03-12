В Красноярске возбудили очередное уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог

Posted 12 марта, 05:40
Published 12 марта, 05:40
Modified 12 марта, 06:08
Updated 12 марта, 06:08
В апреле 2023 года районная администрация и компания заключили контракт на ремонт проездов к домам в Ленинском районе. Цена работ составила 10 миллионов рублей.
По версии следствия, подрядчик объявил о готовности объектов, подделал документы и предоставил администрации сертификаты о том, что асфальт проверили и он соответствует ГОСТу.
Во время прокурорской проверки были отобраны образцы асфальта и проведена экспертиза, которая опровергла результаты испытаний.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос о взыскании с подрядчика необоснованно полученных денег.
Ранее против Арутюняна возбудили уголовные дела о мошенничестве и подделке документов при строительстве дорог. Также он обвиняется в даче взятки за попытку избежать уголовного преследования. У него арестовали имущество на сумму 144 миллиона рублей.
В СМИ и телеграм-каналах называют Арцруна Арутюняна родственником советника мэра Красноярска Артура Арутюняна, которого арестовали по делу об организации схемы, связанной с превышением должностных полномочий. Однако в СК сообщили «Проспекту Мира», что они достоверно не знают, родственники ли они.