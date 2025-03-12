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Posted 12 марта, 06:27

Published 12 марта, 06:27

Modified 12 марта, 06:29

Updated 12 марта, 06:29

Wildberries заставил красноярку оплатить разбитую во время доставки вазу

Wildberries заставил красноярку оплатить разбитую во время доставки вазу

12 марта 2025, 06:27
Фото: 1MI.
Красноярку заставили заплатить за разбитую вазу, которую она заказала на Wildberries. Товар пришел уже с браком.

Об этой истории рассказали в Роспотребнадзоре. Они наткнулись на отзыв, где девушка пожаловалась: пришла разбитая ваза, но от товара нельзя было отказаться:

«Вернуть нельзя, надо оплатить, потом написать претензию, приложить фото, куар-код и ждать 10 дней возврата. Законно ли условие, которое озвучил оператор пункта выдачи?»
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

В ведомстве заявили, что такое требование незаконно:

«Вернуть нельзя оплатить — пожалуй, оператор в данной ситуации не там поставил запятую. Ведь его требования не законны. При наличии брака потребитель не обязан выкупать такой товар у маркетплейса. Этот факт служит основанием для отказа от договора купли-продажи».
  • Ранее красноярка заметила в карточке одного из товаров на Wildberries, что шубу «чебурашку» нельзя вернуть или обменять, если покупатель вынес товар за пределы пункта выдачи заказов. В Роспотребнадзоре заявили, что условие противоречит закону и объявили ИП предостережение.
  • До этого красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на продавца с Wildberries из-за того, что не смог вернуть деньги за бракованный телевизор.
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#София Штейнберг#Заказ#Люди#Общество#Wildberries#Роспотребнадзор#Красноярск#Город#Возврат товара
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