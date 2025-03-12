Wildberries заставил красноярку оплатить разбитую во время доставки вазу

Posted 12 марта, 06:27
Published 12 марта, 06:27
Modified 12 марта, 06:29
Updated 12 марта, 06:29
Об этой истории рассказали в Роспотребнадзоре. Они наткнулись на отзыв, где девушка пожаловалась: пришла разбитая ваза, но от товара нельзя было отказаться:
«Вернуть нельзя, надо оплатить, потом написать претензию, приложить фото, куар-код и ждать 10 дней возврата. Законно ли условие, которое озвучил оператор пункта выдачи?»
В ведомстве заявили, что такое требование незаконно:
«Вернуть нельзя оплатить — пожалуй, оператор в данной ситуации не там поставил запятую. Ведь его требования не законны. При наличии брака потребитель не обязан выкупать такой товар у маркетплейса. Этот факт служит основанием для отказа от договора купли-продажи».