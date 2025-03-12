prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта, 08:15

Published 12 марта, 08:15

Modified 12 марта, 08:17

Updated 12 марта, 08:17

«Здесь нормальные лежат, а не как ты»: врач БСМП обматерил пациента после инсульта

«Здесь нормальные лежат, а не как ты»: врач БСМП обматерил пациента после инсульта

12 марта 2025, 08:15
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске нейрохирург БСМП Владимир Кувеко обматерил пережившего инсульт мужчину, который жаловался на постоянные боли.

Видео и историю конфликта публикует телеграм-канал Kras Mash. Как сообщила дочь 52-летнего пережившего инсульт мужчины, она нашла отца дома на полу и вызвала скорую. Красноярца забрали в больницу и сделали операцию — удалили позвоночную грыжу и поставили шейный имплант.

После этого мужчина начал жаловаться на боли, от которых не мог спать. Владимир Кувеко якобы ударил его по голове и заявил, что у мужчины проблемы с психикой.

Владимир Кувеко — заведующий нейрохирургическим отделением БСМП, врач высшей квалификации. Окончил Красноярский государственный медицинский институт в 1992 году.

Сообщается, что мужчина взял справку, что психически здоров, и принес ее в кабинет Кувеко. Тот отреагировал таким монологом:

«Я вижу, как ты себя ведешь, психически нормальный. Через каждые пять минут тебе сейчас обезболивающие ставить? Иди исчезни, чтобы я тебя не видел, иначе я тебя вылечу сразу от всех болячек, [блин]. Здесь нормальные люди лежат, а не такие, как ты. Исчезни, чтобы я тебя не видел на глазах моих. [Задолбали] уже».
Видео: Kras Mash.

Как сообщили в краевом минздраве «ПМ», сейчас пациент продолжает лечение в нейрохирургическом отделении.

«По своему заболеванию получает медицинскую помощь в полном объеме, в соответствии с клиническими рекомендациями».

В минздраве утверждают, что пациент на протяжении всего лечения «требует у медицинского персонала запредельную дозу обезболивающего».

«При назначении обезболивающего препарата существует суточная доза, превышение которой чревато для пациента осложнениями».

Состояние мужчины в министерстве не стали комментировать, ссылаясь на ФЗ №З23 «Об основах охраны здоровья граждан», однако уточнили, что по запросам надзорных органов предоставят всю информацию.

По факту произошедшего в больнице проводится служебная проверка.

Нашим коллегам из издания sibnovosti.ru удалось взять комментарий у заведующего нейрохирургией БСМП. На вопрос мужчина якобы усмехнулся и заявил, что никаких комментариев давать не собирается, так как «не хочет».

«Если бы пациент был нормальный, наверное, я бы не сорвался. А когда пациент неадекватно себя ведет, у врачей, наверное, тоже нервы сдают. Не просто так это все», — заявил Кувеко и якобы бросил трубку.
Читайте также:
Красноярцы замерзают в БСМП. Окна в палатах продувает во время сильного ветраВрачи 4 месяца лечили мужчину от хондроза и не обследовали. Оказалось — 4 стадия рака
#София Штейнберг#Люди#Общество#Конфликт#Врач#Врачи#БСМП#Видео#Красноярск#Город#Минздрав
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика