«Здесь нормальные лежат, а не как ты»: врач БСМП обматерил пациента после инсульта

Posted 12 марта, 08:15
Published 12 марта, 08:15
Modified 12 марта, 08:17
Updated 12 марта, 08:17
Видео и историю конфликта публикует телеграм-канал Kras Mash. Как сообщила дочь 52-летнего пережившего инсульт мужчины, она нашла отца дома на полу и вызвала скорую. Красноярца забрали в больницу и сделали операцию — удалили позвоночную грыжу и поставили шейный имплант.
После этого мужчина начал жаловаться на боли, от которых не мог спать. Владимир Кувеко якобы ударил его по голове и заявил, что у мужчины проблемы с психикой.
Владимир Кувеко — заведующий нейрохирургическим отделением БСМП, врач высшей квалификации. Окончил Красноярский государственный медицинский институт в 1992 году.
Сообщается, что мужчина взял справку, что психически здоров, и принес ее в кабинет Кувеко. Тот отреагировал таким монологом:
«Я вижу, как ты себя ведешь, психически нормальный. Через каждые пять минут тебе сейчас обезболивающие ставить? Иди исчезни, чтобы я тебя не видел, иначе я тебя вылечу сразу от всех болячек, [блин]. Здесь нормальные люди лежат, а не такие, как ты. Исчезни, чтобы я тебя не видел на глазах моих. [Задолбали] уже».
Как сообщили в краевом минздраве «ПМ», сейчас пациент продолжает лечение в нейрохирургическом отделении.
«По своему заболеванию получает медицинскую помощь в полном объеме, в соответствии с клиническими рекомендациями».
В минздраве утверждают, что пациент на протяжении всего лечения «требует у медицинского персонала запредельную дозу обезболивающего».
«При назначении обезболивающего препарата существует суточная доза, превышение которой чревато для пациента осложнениями».
Состояние мужчины в министерстве не стали комментировать, ссылаясь на ФЗ №З23 «Об основах охраны здоровья граждан», однако уточнили, что по запросам надзорных органов предоставят всю информацию.
По факту произошедшего в больнице проводится служебная проверка.
Нашим коллегам из издания sibnovosti.ru удалось взять комментарий у заведующего нейрохирургией БСМП. На вопрос мужчина якобы усмехнулся и заявил, что никаких комментариев давать не собирается, так как «не хочет».
«Если бы пациент был нормальный, наверное, я бы не сорвался. А когда пациент неадекватно себя ведет, у врачей, наверное, тоже нервы сдают. Не просто так это все», — заявил Кувеко и якобы бросил трубку.