Бобр укусил жительницу Красноярского края. Специалисты такого никогда не фиксировали

Posted 13 марта, 01:57
Published 13 марта, 01:57
Modified 13 марта, 05:57
Updated 13 марта, 05:57
Все произошло в феврале. Как рассказали в ведомстве, девушка заметила грызуна, который лежал на трассе около города. Она решила перенести бобра в безопасное место, однако животное ее укусило за руку.
«Пострадавшей пришлось обращаться к медикам. К счастью, неблагоприятных последствий удалось избежать», — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отмечают, что любое дикое животное может быть переносчиком инфекционных заболеваний, и поэтому контактов с ним лучше не допускать. В случае укуса или оцарапывания нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.