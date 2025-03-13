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Posted 13 марта, 01:57

Published 13 марта, 01:57

Modified 13 марта, 05:57

Updated 13 марта, 05:57

Бобр укусил жительницу Красноярского края. Специалисты такого никогда не фиксировали

Бобр укусил жительницу Красноярского края. Специалисты такого никогда не фиксировали

13 марта 2025, 01:57
Фото: byrdyak / freepik.com.
Жительницу Лесосибирска укусил бобр. В Роспотребнадзоре заявили, что за годы ведения статистики, они не сталкивались с регистрацией таких случаев.

Все произошло в феврале. Как рассказали в ведомстве, девушка заметила грызуна, который лежал на трассе около города. Она решила перенести бобра в безопасное место, однако животное ее укусило за руку.

«Пострадавшей пришлось обращаться к медикам. К счастью, неблагоприятных последствий удалось избежать», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отмечают, что любое дикое животное может быть переносчиком инфекционных заболеваний, и поэтому контактов с ним лучше не допускать. В случае укуса или оцарапывания нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Лесосибирск#Красноярский край#Роспотребнадзор
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