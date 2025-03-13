Ефимов: В Москве выделен участок для центра подготовки футбольных команд

Вспомогательный корпус будет включать в себя помещения для агрономической службы и учебный центр. Помимо этого, здесь оборудуют спортивный зал с камерой для тренировок в различных климатических условиях. В здании также предусмотрена зона для работы представителей СМИ со всем необходимым оборудованием. Комплекс будет оснащен современными системами безопасности, а его территория адаптирована для маломобильных категорий населения.