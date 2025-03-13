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Posted 13 марта, 12:53

Published 13 марта, 12:53

Modified 13 марта, 12:55

Updated 13 марта, 12:55

Ефимов: В Москве выделен участок для центра подготовки футбольных команд

Ефимов: В Москве выделен участок для центра подготовки футбольных команд

13 марта 2025, 12:53
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Столичные власти выделили Российскому футбольному союзу участок для строительства центра подготовки сборных команд по футболу. Он расположен в северо-западной части Москвы.

О принятом решении сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Владимир Ефимов, новый центр подготовки сборных команд по футболу станет частью крупного спортивного кластера, формирующегося в Мневниковской пойме. Площадь будущего комплекса составит около 32 600 квадратных метров. Участок, предназначенный для строительства, расположен на улице Нижние Мневники. Новый спортивный объект позволит футболистам качественно готовиться к товарищеским матчам и международным соревнованиям, информирует официальный портал города mos.ru.

Спортивный объект, который построят в рамках масштабных инвестпроектов, разместится по адресу: улица Нижние Мневники, владение 4, рядом со станцией метро «Терехово». Стоит отметить, что для подобных объектов в столице с 2016 года действует особый механизм передачи земли компаниям-застройщикам без проведения торгов. Эта процедура касается строительства производственных, социальных, транспортных, деловых и спортивных объектов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, РФС получит участок площадью 6,05 гектара на 5 лет. На этой территории планируется построить современный спортивный комплекс, в который войдут 4 полноразмерных футбольных поля с системой подогрева, а также главный и вспомогательный корпуса. Инфраструктура будет дополнена парковкой для персонала и гостей спорткомплекса, а также парковкой для передвижных телевизионных станций, обеспечивающих прямые трансляции, и автобусов сборных команд.

В главном корпусе планируют разместить спортивную базу для участников сборов, научно-медицинский диагностический центр, помещения Академии РФС и офиса союза, а также VAR-центр для работы видеоарбитров.

Вспомогательный корпус будет включать в себя помещения для агрономической службы и учебный центр. Помимо этого, здесь оборудуют спортивный зал с камерой для тренировок в различных климатических условиях. В здании также предусмотрена зона для работы представителей СМИ со всем необходимым оборудованием. Комплекс будет оснащен современными системами безопасности, а его территория адаптирована для маломобильных категорий населения.

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