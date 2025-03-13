Химик на «Пусть говорят» заявил, что детей из Красной Сопки убил не дихлофос

Ранее вышло 3 эпизода ток-шоу «Пусть говорят» о трагедии в Красной Сопке. В первом эпизоде в студии был отец пяти погибших детей Дмитрий Виноградов. Но шоу он говорил, что не верит в смерть четверых детей от дихлофоса. Также в эфире программы выступил разработчик рецептуры дихлофоса и других инсектицидных препаратов Сергей Сохранный. По его словам, расчеты и практика показывают, что отравиться дихлофосом нельзя.