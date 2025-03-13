Химик на «Пусть говорят» заявил, что детей из Красной Сопки убил не дихлофос

Posted 13 марта, 06:24
Published 13 марта, 06:24
Modified 13 марта, 11:21
Updated 13 марта, 11:21
Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).
По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, они получили острое отравление деструктивным ядом.
Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.
В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.
В студию шоу снова приехала мать погибших детей Виктория Виноградова.
Она заявила, что семья подозревает в смерти детей родных и знакомых:
«И я Дмитрия [отца детей] подозревала, и Дмитрий — меня. И родственников подозреваем. Мы бы хотели, чтобы все родственники, включая моих родителей и родных Дмитрия, прошли полиграф. Чтобы отсечь версию, что из нашей семьи никто не причастен к смерти детей. Значит, есть другой человек, который сделал что-то нашим детям», — сказала она.
В студии появился химик Сергей Сохранный, который ранее уже заявлял, что не верит в отравление дихлофосом.
Он заявил, что изучил результаты экспертиз, и у детей в организме «обнаружили наркотик, снотворное, противорвотное средство, стероидно-гормональный препарат» и другие.
«У меня появилось 2 версии. Очень тяжело и неприятно об этом говорить, но деваться некуда. Могла быть попытка коллективного самоубийства. Это, скорее всего, могла сделать старшая дочь Диана. У нее в организме обнаружено больше всего отравляющих веществ — 7 наркотиков и 4 медикамента. Это очень хитро составленная смесь. Атака на организм шла со всех сторон, симптомы перепутались и невозможно было понять, что происходит. Если бы был применен один яд, его было бы легче найти», — заявил Сохранный.
По словам химика, эти вещества не имеют никакого отношения к дихлофосу. Сохранный заявил, что ребенок не мог такое придумать, а значит ему кто-то помогал.
В СК после выхода шоу сообщили, что в крови и органах детей обнаружили исключительно компоненты инсектицидного средства и веществ препаратов, которыми оказывали им медпомощь. Посторонних веществ обнаружено не было, заявили следователи.
Производитель дихлофоса, компания «Сибиар», ранее заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи — в аэрозоле достаточно компонентов для борьбы с насекомыми, но «причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут».
Другие эксперты сообщили, что отравление дихлофосом и смерть от него возможны. Биолог Мария Игнатенко отмечала, что у человека может возникнуть интоксикация, если он распылит слишком много вещества.
В конце эфира в студии «Пусть говорят» появился полиграфолог Роман Устюжанин. Он съездил в Красноярский край, где проверил отца погибших детей Дмитрия Виноградова на детекторе лжи.
Полиграфолог заявил, что Дмитрий пытался обмануть полиграф. При этом никаких выводов об отношении отца к отравлению детей не озвучено:
«Я когда вас проверял, был удивлен одной вещью. Вас объективно тревожил вопрос не вашего участия в этом событии, а вас беспокоило лишь два вопроса. Вы на них дали реакции. Первый вопрос: „Вы точно не знаете, кто это сделал? Вы подозреваете кого-то?“ Второй вопрос: „А были ли вы неверны своей супруге?“» — заявил полиграфолог.
Остальные вопросы, по его словам, Дмитрия, как и его жену, не беспокоили. Полиграфолог заявил, что старшая дочь подверглась насилию. Виктория и Дмитрий отрицали факт возможного насилия над старшей дочерью.
Новых эпизодов ток-шоу не анонсировали.
Ранее вышло 3 эпизода ток-шоу «Пусть говорят» о трагедии в Красной Сопке. В первом эпизоде в студии был отец пяти погибших детей Дмитрий Виноградов. Но шоу он говорил, что не верит в смерть четверых детей от дихлофоса. Также в эфире программы выступил разработчик рецептуры дихлофоса и других инсектицидных препаратов Сергей Сохранный. По его словам, расчеты и практика показывают, что отравиться дихлофосом нельзя.
Во втором эпизоде уже присутствовала мать погибших детей Виктория. Она рассказала о событиях того вечера, когда погиб пятый ребенок. Смерти детей в своей семье женщина назвала злым роком. На передаче выяснилось, что Виктория и Дмитрий были судимы, а с 2023 года находятся в разводе.
В третьем эпизоде полиграф прошла мать погибших детей Виктория.