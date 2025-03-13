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Posted 13 марта, 07:59

Published 13 марта, 07:59

Modified 13 марта, 08:01

Updated 13 марта, 08:01

Красноярские врачи не могут выписать рецепты на лекарства. Препаратов просто нет

Красноярские врачи не могут выписать рецепты на лекарства. Препаратов просто нет

13 марта 2025, 07:59
Фото: 1MI.
Красноярцы жалуются, что врачи отказываются или просто не могут выписывать рецепты на лекарства.

О проблеме пишет депутат заксобрания Илья Зайцев. Он заявил, что за день получил «с десяток жалоб» на то, что в поликлиниках врачи отказываются или не могут выписать рецепты на лекарства.

Сотрудники больниц называют две причины: «препарата нет в аптеке, выписать не можем» и «система не работает, выписать электронный рецепт не получается».

В первом случае, как утверждает Зайцев, факт наличия либо отсутствия в аптеке необходимого препарата не может являться причиной, по которой врач может отказать пациенту в выдаче рецепта.

«Единственное основание отказать вам выписать рецепт — отсутствие медицинских показаний. То есть если препарат вам не показан».

Невозможность выписать электронный рецепт может быть из-за отсутствия препарата в аптеке или из-за сбоя.

«И в том, и в другом случае врач может заполнить бумажный рецепт. Бумажный рецепт имеет такую же силу, что и электронный».
  • 12 марта в Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности при обеспечении жителей лекарствами.
  • 25 февраля «ПМ» обратил внимание на жалобы жителей, больных диабетом, и их родственников — они не могут получить льготные лекарства и другие необходимые им медицинские товары. Как рассказали «ПМ» красноярки, им не выдают тест полоски для определения глюкозы крови, расходники для инсулиновых помп, препараты. Рецепты выписывают вовремя, но в аптеке их нет, и рецепты уходят на отсроченное обслуживание.
  • В минздраве края спустя несколько дней заявили, что все медикаменты закуплены вовремя, как для детей, так и для взрослых, и « имеются на уполномоченном складе и в аптечной сети в достаточном количестве».
  • Однако и после этих заявлений жалобы продолжили появляться. Люди обвиняли министерство во лжи.
  • Проблемы есть еще с препаратами для больных муковисцидозом.
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