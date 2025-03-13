Красноярские врачи не могут выписать рецепты на лекарства. Препаратов просто нет

Posted 13 марта, 07:59
Published 13 марта, 07:59
Modified 13 марта, 08:01
Updated 13 марта, 08:01
О проблеме пишет депутат заксобрания Илья Зайцев. Он заявил, что за день получил «с десяток жалоб» на то, что в поликлиниках врачи отказываются или не могут выписать рецепты на лекарства.
Сотрудники больниц называют две причины: «препарата нет в аптеке, выписать не можем» и «система не работает, выписать электронный рецепт не получается».
В первом случае, как утверждает Зайцев, факт наличия либо отсутствия в аптеке необходимого препарата не может являться причиной, по которой врач может отказать пациенту в выдаче рецепта.
«Единственное основание отказать вам выписать рецепт — отсутствие медицинских показаний. То есть если препарат вам не показан».
Невозможность выписать электронный рецепт может быть из-за отсутствия препарата в аптеке или из-за сбоя.
«И в том, и в другом случае врач может заполнить бумажный рецепт. Бумажный рецепт имеет такую же силу, что и электронный».