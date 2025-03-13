Красноярскую авиакомпанию оштрафовали за вылет раньше времени

Posted 13 марта, 06:08
Published 13 марта, 06:08
Modified 13 марта, 08:07
Updated 13 марта, 08:07
Случай произошел еще в декабре 2024 года. Воздушное судно вылетало с аэродрома посёлка Байкит на севере Красноярского края. Заявляется, что вертолет взлетел раньше предусмотренного планом полета времени, не уведомив диспетчерский центр.
Прокуратура внесла представление авиакомпании, а также назначила штраф в 250 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства (часть 1 статьи 11.4 КоАП РФ).