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Posted 13 марта, 06:08

Published 13 марта, 06:08

Modified 13 марта, 08:07

Updated 13 марта, 08:07

Красноярскую авиакомпанию оштрафовали за вылет раньше времени

Красноярскую авиакомпанию оштрафовали за вылет раньше времени

13 марта 2025, 06:08
Фото: baykit.kras.aero.
Авиакомпанию «КрасАвиа» оштрафовали на 250 тысяч рублей за вылет вертолета раньше времени. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Случай произошел еще в декабре 2024 года. Воздушное судно вылетало с аэродрома посёлка Байкит на севере Красноярского края. Заявляется, что вертолет взлетел раньше предусмотренного планом полета времени, не уведомив диспетчерский центр.

Прокуратура внесла представление авиакомпании, а также назначила штраф в 250 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства (часть 1 статьи 11.4 КоАП РФ).

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#Владислав Савончик#Самолет#Вертолет
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