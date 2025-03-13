Красноярцы обругали Матвиенко за идею ограничить прием студентов в столичные вузы

Posted 13 марта, 10:15
Published 13 марта, 10:15
Modified 13 марта, 10:17
Updated 13 марта, 10:17
Речь идет об университетах в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Матвиенко считает, что выпускникам лучше оставаться в родном регионе.
«Давайте поставим задачу в течение пяти лет — это по щелчку не делается — уменьшать наборы в высшие учебные заведения. Прошу проработать, доложить, в чем проблема. Нужно набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — приводят слова Матвиенко «Ведомости».
По ее словам, у некоторых студентов, которые приехали учиться в большие города, не получается после выпуска найти работу по специальности. В итоге получаются «неудачники».
«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — сказала спикер Матвиенко.
На слова Матвиенко отреагировал социолог и владелец SMM-агентства Андрей Шалимов. Он написал в своем телеграм-канале, что Матвиенко «призывает прикрепить детей к регионам.
«Буквально. Пусть не шастают. Где родился, там и пригодился».
При этом сама Валентина Матвиенко, как отметил Шалимов, — уроженка села Шепетовка Каменец-Подольской области Украинской ССР. Она выросла в Черкассах, после школы поступила и в 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт.
Шалимов считает, что цель тех, кто предлагает подобные инициативы или, например, настаивает на отмене ЕГЭ — «ограничение образовательной мобильности, построение образовательного феодализма».
Социолог считает, что всё это — стремление в прошлое, к советской системе образования. По его мнению, система была «классной» в то время, но сейчас нужно «смотреть в будущее»
«Классной она [советская система образования] была в подготовке по точным наукам в основном. Даже в естественно-научном блоке уже было отставание. Про гуманитарные науки речи вообще не идет, будто бы их не было. Не надо в прошлое смотреть и стараться его вернуть. Надо будущее строить.
Но ученых же, экспертов, специалистов никто не спрашивает. Зато мнение Валентины Ивановны Матвиенко, уроженки Шепетовки, выпускницы Ленинградского химико-фармацевтического института, конечно, ценно и достойно воплощения».
На высказывания Матвиенко отреагировали и другие красноярцы. Многие в соцсетях писали как раз о том, что сама Матвиенко отучилась в вузе в большом городе:
«А что ж она сама то приехала из тмутаракани, оставалась бы на родине».
«Интересно, а что же она сама поехала из своей Шепетовки учиться в Ленинград?»
Кто-то писал, что ограничения, которые предлагает Матвиенко, противоречат Конституции или являются оскорблением и дискриминацией по территориальному признаку.
«Это заявление можно воспринять как оскорбление Россиян по территориальному признаку проживания!»
«А как же 43-я статья конституции?»
«Нарушения прав!»
«Как всегда под видом заботы, дискриминация по месту жительства или рождения».
Другие просто высказывали свое мнение:
«Интересная позиция. А выпускники в указанных городах конкурентоспособны? Как показывается жизнь, наши приехавшие с периферии гораздо грамотнее. Взять хотя бы поступление в медвузы столицы. Выпускники нашей 144-й школы зачастую на бюджет поступают. А это о многом говорит»
«ЕГЭ для чего? Для равных условий, для устранения коррупции при поступлении. А как же выпускники новых регионов, а иностранцы».
«Лучше обеспечить работой, условиями молодых специалистов после окончания, что они сами захотели вернуться в регионы и не будет у вас неудачников».
«А если живешь в маленьком городе и нет той специальности по которой ты хочешь учиться и работать, что тогда., У каждого есть своё право и свой выбор учился там где ты хочешь, она так говорит, как будто она платить за учёбу. Вроде бы у нас в стране дискриминация по любому признаку запрещена».
«Наши талантливые дети у них там бюджетные места занимают, вот они и бесятся».