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Posted 13 марта, 06:59

Published 13 марта, 06:59

Modified 13 марта, 08:15

Updated 13 марта, 08:15

Аналитики рассказали, как выросли зарплатные ожидания у красноярцев

Красноярцы рассказали, какую зарплату хотят получать

13 марта 2025, 06:59
Фото: 1MI.

Аналитики рассказали, как выросли зарплатные ожидания у красноярцев

Жители Красноярска и края стали рассчитывать на более высокую зарплату. Рассказываем, как у работников изменились запросы за прошедшие два года — с 2023 по 2025.

По итогам февраля 2025 года красноярские соискатели рассчитывают на зарплату в 70 тысяч рублей в среднем, сообщают аналитики платформы hh.ru. За два года средние ожидаемые заработные платы выросли в регионе на 40%.

Фото: hh.ru

63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в компании увеличат окладов сотрудников.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений, в 2024 году этот рост продолжился. При этом финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся», — объяснила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
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