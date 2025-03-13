Красноярцы рассказали, какую зарплату хотят получать

Posted 13 марта, 06:59
Published 13 марта, 06:59
Modified 13 марта, 08:15
Updated 13 марта, 08:15
По итогам февраля 2025 года красноярские соискатели рассчитывают на зарплату в 70 тысяч рублей в среднем, сообщают аналитики платформы hh.ru. За два года средние ожидаемые заработные платы выросли в регионе на 40%.
63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в компании увеличат окладов сотрудников.
«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений, в 2024 году этот рост продолжился. При этом финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся», — объяснила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.