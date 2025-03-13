Моторные масла AGR — реализовано свыше 500 тысяч литров автомасел

Posted 13 марта, 14:53
Published 13 марта, 14:53
Modified 13 марта, 14:55
Updated 13 марта, 14:55
Смазочные материалы предназначены для гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей марок концерна Volkswagen (VW, Audi и Skoda). Высокотехнологичные моторные масла, выпускаемые под брендом AGR, разработаны специально для обеспечения безупречной работы двигателей современных автомобилей в полном соответствии с требованиями Volkswagen и Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Продуктовая линейка покрывает все требуемые спецификации и включает высокотехнологичные синтетические масла на основе природного газа и с присадками от ведущих иностранных производителей.
Соглашение о партнёрстве «АГР ХОЛДИНГ» и SINTEC Lubricants рассчитано на 3 года, в течение которых планируется поставить сервисным центрам-партнерам по обслуживанию автомобилей марок концерна Volkswagen не менее 3,5 миллионов литров масел.