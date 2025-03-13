МТС оцифровала агропромышленные районы Красноярского края

Сеть появилась в семи населенных пунктах Сухобузимского, Большемуртинского, Балахтинского и Емельяновского районов — поселках Красный Пахарь, Чистые пруды и Красные ключи, селах Еловка и Подсопки, а также в деревнях Малиновка и Комарово. В них проживает более 2500 жителей и располагаются десятки фермерских хозяйств.