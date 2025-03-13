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Posted 13 марта, 12:01

Published 13 марта, 12:01

Modified 13 марта, 12:03

Updated 13 марта, 12:03

МТС оцифровала агропромышленные районы Красноярского края

МТС оцифровала агропромышленные районы Красноярского края

13 марта 2025, 12:01
Фото: 1MI.
Цифровая экосистема МТС продолжает расширять зону покрытия LTE.

Сеть появилась в семи населенных пунктах Сухобузимского, Большемуртинского, Балахтинского и Емельяновского районов — поселках Красный Пахарь, Чистые пруды и Красные ключи, селах Еловка и Подсопки, а также в деревнях Малиновка и Комарово. В них проживает более 2500 жителей и располагаются десятки фермерских хозяйств.

«Мы видим растущую потребность в мобильном интернете в сельской местности и продолжаем инвестировать в развитие сети в регионе, расширяя ее не только в городах, но и в небольших населенных пунктах», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС также расширила покрытие LTE в 12 населенных пунктах Канского и Назаровского районов, обеспечив доступом к современной связи более 5000 жителей региона.

#Владислав Савончик
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