МТС оцифровала агропромышленные районы Красноярского края

Posted 13 марта, 12:01
Published 13 марта, 12:01
Modified 13 марта, 12:03
Updated 13 марта, 12:03
Сеть появилась в семи населенных пунктах Сухобузимского, Большемуртинского, Балахтинского и Емельяновского районов — поселках Красный Пахарь, Чистые пруды и Красные ключи, селах Еловка и Подсопки, а также в деревнях Малиновка и Комарово. В них проживает более 2500 жителей и располагаются десятки фермерских хозяйств.
«Мы видим растущую потребность в мобильном интернете в сельской местности и продолжаем инвестировать в развитие сети в регионе, расширяя ее не только в городах, но и в небольших населенных пунктах», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Ранее МТС также расширила покрытие LTE в 12 населенных пунктах Канского и Назаровского районов, обеспечив доступом к современной связи более 5000 жителей региона.