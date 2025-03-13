На Авито появится сервис, который поможет людям найти подработку

Posted 13 марта, 02:45
Published 13 марта, 02:45
Modified 13 марта, 02:47
Updated 13 марта, 02:47
«Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил Иван Гуз, Управляющий партнер Авито.
Сейчас сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии. В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией Авито.