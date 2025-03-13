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Posted 13 марта, 02:45

Published 13 марта, 02:45

Modified 13 марта, 02:47

Updated 13 марта, 02:47

На Авито появится сервис, который поможет людям найти подработку

На Авито появится сервис, который поможет людям найти подработку

13 марта 2025, 02:45
Фото: Изображение Midjourney.
Авито тестирует сервис временной занятости «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения»). Он позволит работодателям привлекать временных специалистов для срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями.
«Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил Иван Гуз, Управляющий партнер Авито.

Сейчас сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии. В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией Авито.

#Владислав Савончик
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