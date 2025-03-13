На Красноярской ТЭЦ-1 собирают новую турбину

Установка нового оборудования на Красноярской ТЭЦ-1 — это часть масштабной экологической программы модернизации станции, к реализации которой приступили в 2018 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. Уже в работе два новых котлоагрегата и 11 из 15 электрофильтров с эффективность улавливания твердых частиц свыше 99%. После ввода в эксплуатацию всех установок общие выбросы теплоисточника снизятся на 20%, а по твердым частицам — на 80%.