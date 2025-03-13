На Красноярской ТЭЦ-1 собирают новую турбину

Posted 13 марта, 10:31
Published 13 марта, 10:31
Modified 13 марта, 10:33
Updated 13 марта, 10:33
Агрегат мощностью 35 МВт изготовили на Калужском турбинном заводе. Он будет работать в паре с генератором, который уже смонтирован на новом фундаменте.
Установить турбину, провести ее испытание и пусконаладочные работы планируется до конца текущего года. После чего оборудование запустят в эксплуатацию. Всего на станции заменят две турбины, что повысит эффективность работы теплоисточника и надежность энергоснабжения потребителей.
Установка нового оборудования на Красноярской ТЭЦ-1 — это часть масштабной экологической программы модернизации станции, к реализации которой приступили в 2018 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. Уже в работе два новых котлоагрегата и 11 из 15 электрофильтров с эффективность улавливания твердых частиц свыше 99%. После ввода в эксплуатацию всех установок общие выбросы теплоисточника снизятся на 20%, а по твердым частицам — на 80%.
На промплощадке также построена новая труба высотой 275 метров, заменившая три дымовых источника высотой 105 и 120 метров. Контроль за выбросами осуществляет автоматизированная система онлайн-мониторинга. Данные в режиме реального времени отражаются на сайте министерства экологии и Компании. Весь комплекс мероприятий по реконструкции теплоисточника планируется завершить в 2026 году.