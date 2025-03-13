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Posted 13 марта, 10:31

Published 13 марта, 10:31

Modified 13 марта, 10:33

Updated 13 марта, 10:33

На Красноярской ТЭЦ-1 собирают новую турбину

На Красноярской ТЭЦ-1 собирают новую турбину

13 марта 2025, 10:31
Фото: СГК.
В Красноярске на ТЭЦ-1 продолжается экологическая модернизация. Специалисты приступили к обновлению турбины. На площадку уже доставлено основное оборудование новой турбины, в том числе и ротор — один из ключевых элементов генерирующей установки.

Агрегат мощностью 35 МВт изготовили на Калужском турбинном заводе. Он будет работать в паре с генератором, который уже смонтирован на новом фундаменте.

Установить турбину, провести ее испытание и пусконаладочные работы планируется до конца текущего года. После чего оборудование запустят в эксплуатацию. Всего на станции заменят две турбины, что повысит эффективность работы теплоисточника и надежность энергоснабжения потребителей.

Фото: СГК

 

Установка нового оборудования на Красноярской ТЭЦ-1 — это часть масштабной экологической программы модернизации станции, к реализации которой приступили в 2018 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. Уже в работе два новых котлоагрегата и 11 из 15 электрофильтров с эффективность улавливания твердых частиц свыше 99%. После ввода в эксплуатацию всех установок общие выбросы теплоисточника снизятся на 20%, а по твердым частицам — на 80%.

На промплощадке также построена новая труба высотой 275 метров, заменившая три дымовых источника высотой 105 и 120 метров. Контроль за выбросами осуществляет автоматизированная система онлайн-мониторинга. Данные в режиме реального времени отражаются на сайте министерства экологии и Компании. Весь комплекс мероприятий по реконструкции теплоисточника планируется завершить в 2026 году.

#Владислав Савончик
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